Перший індійський мотоцикл на метані коштуватиме зовсім недорого

Мотоцикли нового сегменту CNG (Compressed Natural Gas), тобто працюючий не на бензині, а від стисненого природного газу (метан), індійський виробник запустить в продаж найближчим часом. Ймовірно, це станеться відразу після презентації.

Свій перший мотоцикл на стисненому природному газі виробник ще не назвав. Як зазначає motorradonline.de, в інтерв’ю індійській телестанції CNBC-TV18 топ-менеджер Раджив Баджаджа лише ствердно заявив про презентацію та готовність до серійного виробництва.

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"Ми вважаємо, що мотоцикл на стисненому природному газі спочатку повинен зацікавити клієнтів із меншим робочим об’ємом від 100 до максимум 160 кубиків. Це перша у світі ініціатива в цьому напрямку. Також можлива гібридна версія, в якій можна перемикатися між бензиновим і газовим режимом роботи", – підкреслив Раджив Баджадж.

Найбільшою перевагою цієї бензинової альтернативи є те, що теперішні двигуни внутрішнього згоряння можна переобладнати з відносно невеликими зусиллями. Крім того, енергетична щільність природного газу, який в основному складається з метану, приблизно на 20 відсотків вища, ніж у бензину.

Недоліки транспортних засобів, що працюють на природному газі, насамперед пов’язані з порівняно слабшою інфраструктурою, але це все залежить від регіонів. Є країни з дуже розгалуженою мережею АГНКС (автомобільна газонаповнювальна компресорна станція), тобто метанових заправок.

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В тій же Індії газ є легкодоступним і відносно недорогим. З іншого боку, використання природного газу або біогазу менш складне, ніж водню. Цим шляхом вже пішла компанія Kawasaki, яка розробляє перший мотоцикл із двигуном внутрішнього згоряння.

Раджив Баджай поки не розкрив назву першої моделі CNG. Експерти припускають, що це може бути Bajaj Pulsar, переобладнаний для роботи на газу. Моделі Pulsar є найпопулярнішими в номенклатурі Bajaj. Наприклад Pulsar 150 з чотиритактним одноциліндровим двигуном повітряного охолодження та піковою потужністю 14 к.с. (10 кВт).

Втім, у поєднанні зі стратегією CNG також можна представити абсолютно нові моделі. На початку 2024 року з’явилися нові назви моделей мотоциклів, зареєстрованих Bajaj: Bajaj Freedom, Bajaj Marathon, Bajaj Glider, Bajaj Trekker і Bajaj Bruzer. Freedom і Marathon, безсумнівно, можуть бути алюзіями на альтернативні види палива й особливо на великі відстані.

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Щодо ціни, то експерти пророкують недорогий цінник, мотоцикл буде коштувати близько 80 000 індійських рупій, що еквівалентно приблизно 900 євро.