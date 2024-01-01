Первый индийский мотоцикл на метане будет стоить совсем недорого

Мотоциклы нового сегмента CNG (Compressed Natural Gas), то есть работающий не на бензине, а от сжатого природного газа (метан), индийский производитель запустит в продажу в ближайшее время. Вероятно, это произойдет сразу после презентации.

Свой первый мотоцикл на сжатом природном газе производитель еще не назвал. Как отмечает motorradonline.de, в интервью индийской телестанции CNBC-TV18 топ-менеджер Раджив Баджаджа лишь утвердительно заявил о презентации и готовности к серийному производству.

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"Мы считаем, что мотоцикл на сжатом природном газе сначала должен заинтересовать клиентов с меньшим рабочим объемом от 100 до максимум 160 кубиков. Это первая в мире инициатива в этом направлении. Также возможна гибридная версия, в которой можно переключаться между бензиновым и газовым режимом работы", – подчеркнул Раджив Баджадж.

Самым большим преимуществом этой бензиновой альтернативы является то, что теперешние двигатели внутреннего сгорания можно переоборудовать с относительно небольшими усилиями. Кроме того, энергетическая плотность природного газа, который в основном состоит из метана, примерно на 20 процентов выше, чем у бензина.

Недостатки транспортных средств, работающих на природном газе, прежде всего связаны со сравнительно более слабой инфраструктурой, но это все зависит от регионов. Есть страны с очень разветвленной сетью АГНКС (автомобильная газонаполнительная компрессорная станция), то есть метановых заправок.

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В той же Индии газ является легкодоступным и относительно недорогим. С другой стороны, использование природного газа или биогаза менее сложное, чем водорода. По этому пути уже пошла компания Kawasaki, которая разрабатывает первый мотоцикл с двигателем внутреннего сгорания.

Раджив Баджай пока не раскрыл название первой модели CNG. Эксперты предполагают, что это может быть Bajaj Pulsar, переоборудованный для работы на газу. Модели Pulsar являются самыми популярными в номенклатуре Bajaj. Например Pulsar 150 с четырехтактным одноцилиндровым двигателем воздушного охлаждения и пиковой мощностью 14 л.с. (10 кВт).

Впрочем, в сочетании со стратегией CNG также можно представить совершенно новые модели. В начале 2024 года появились новые названия моделей мотоциклов, зарегистрированных Bajaj: Bajaj Freedom, Bajaj Marathon, Bajaj Glider, Bajaj Trekker и Bajaj Bruzer. Freedom и Marathon, несомненно, могут быть аллюзиями на альтернативные виды топлива и особенно на большие расстояния.

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Что касается цены, то эксперты пророчат недорогой ценник, мотоцикл будет стоить около 80 000 индийских рупий, что эквивалентно примерно 900 евро.