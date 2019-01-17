Здавалось би, часи безсоромного копіювання китайськими виробниками популярних моделей світових марок минули... Але не зовсім.

Geely готується до старту продажів нового купе-кросовера FY11 у Китаї. На вигляд він підозріло схожий на BMW X4.

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Китайський автовиробник Geely – один з лідерів ринку, причому справи у нього йдуть непогано навіть за межами Піднебесної. Лінійку моделей бренду вирішили доповнити популярним нині форматом кузову крос-купе. Автомобіль під кодовою назвою FY11 потрапив у об’єктив камери і на знімках постав дуже знайомий образ машини.

Фото: Geely FY11 / Autohome

Важко не помітити подібності між FY11 та BMW X4. Тут можна було б відповісти, що самий формат передбачає схожість машин, однак Мерседес та Ауді вдалось зробити свої крос-купе самобутніми, значить і Джилі могла.

Факт наслідування у дизайні виглядає тим більш дивним, оскільки Geely має власні дизайн-студії у Європі, володіє маркою Volvo і планує завоювати Європу з новоствореною шведсько-китайською маркою Lynk & Co.

Можливо, відповідь на питання, чому дизайнери Geely зробили перший крос-купе марки схожим на баварський, криється у бажаннях споживачів, котрі хочуть отримати BMW за менші гроші? Не дарма ж топова версія FY11 отримає 2-літровий чотирициліндровий турбо-мотор від Volvo потужністю у 235 к.с. та повним приводом. Очікується, що перший купе-SUV Geely дебютує в Китаї в першому кварталі цього року.

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