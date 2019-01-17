Казалось бы, времена бесстыдного копирования китайскими производителями популярных моделей мировых марок прошли... Но не совсем.

Geely готовится к старту продаж нового купе-кроссовера FY11 в Китае. На вид он подозрительно похож на BMW X4.

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Китайский автопроизводитель Geely – один из лидеров рынка, причем дела у него идут неплохо даже за пределами Поднебесной. Линейку моделей бренда решили дополнить популярным ныне форматом кузова кросс-купе. Автомобиль под кодовым названием FY11 попал в объектив камеры, и на снимках предстал очень знакомый образ машины.

Фото: Geely FY11 / Autohome

Трудно не заметить сходства между FY11 и BMW X4. Здесь можно было бы ответить, что сам формат предполагает сходство машин, однако Мерседес и Ауди удалось сделать свои кросс-купе самобытными, значит и Джилли могла.

Факт подражания в дизайне выглядит тем более странным, поскольку Geely имеет собственные дизайн-студии в Европе, владеет маркой Volvo и планирует завоевать Европу с новосозданной шведско-китайской маркой Lynk & Co.

Возможно, ответ на вопрос, почему дизайнеры Geely сделали первый кросс-купе марки похожим на баварский, кроется в желаниях потребителей, которые хотят получить BMW за меньшие деньги? Не зря же топовая версия FY11 получит 2-литровый четырехцилиндровый турбо-мотор от Volvo мощностью в 235 л.с. и полным приводом. Ожидается, что первый купе-SUV Geely дебютирует в Китае в первом квартале этого года.

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