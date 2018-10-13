Підігрів сидінь – опція корисна, але дістати її не завжди просто. Якщо штатного підігріву немає, вибирати накидну "грілку" доводиться з маси варіантів - в тому числі і малопридатних. Як вибирати?

На жаль, штатний підігрів – штука не завжди доступна, хоча у багатьох моделей на нашому ринку вона значиться в прайсах. Просто найчастіше така функція є частиною дорогого і неподільного пакету оснащення, доплачувати за який покупцеві хочеться не завжди. Що ж, в будь-якому випадку ваша дорога – в магазин автотоварів.

Які бувають грілки

Перш за все, форм-фактор: бувають грілки для сидінь у вигляді легкої накидки, у вигляді повноцінного чохла і у вигляді вставок, які можна підкладати під чохол або навіть під штатну оббивку крісла.

Штатний підігрів сидінь відрізняється від різних накидок насамперед надійністю. Друга перевага – нічому сповзати з сидіння

Більшість обігрівачів за формою і габаритами призначені для одного переднього сидіння, але можна знайти модель і для заднього дивана.

Всі типи таких обігрівачів підключаються до бортової мережі автомобіля через гніздо прикурювача. Хоча, до речі, не кожен прикурювач витримує споживання струму найпотужнішими грілками – перегорає запобіжник. Точно так само і два обігрівача одночасно (через трійник) витримує не всяка розетка.

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Моделі грілок подорожче мають кілька режимів нагріву, рідше зустрічаються пристрої з автоматичним відключенням через якийсь час, подібно до того, як відключаються автоматично обігрівачі заднього скла в сучасних машинах.

Найбільш просунуті обігрівачі сидінь вміють берегти акумулятор: не дають можливості включити максимальну потужність при заглушеному двигуні автомобіля. Пульт управління зазвичай висить на кабелі живлення, часто є індикація вибраного режиму.

За інших рівних умов вибирати слід грілку з максимально розвиненою фіксацією: еластичними ремінцями, шнурками, гачками

Варто поговорити про конструкцію обігрівачів. Більшість з них влаштовані за бюджетною схемою – з нагрівальним елементом у вигляді звичайного мідного дроту, змійкою прокладеного між двома шарами тканинної оббивки. У більш досконалих пристроях нашу спину (і то, що нижче) гріють вуглепластикові елементи. Гріють вони не краще і не гірше, але плюс такого рішення в більшій надійності.

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Біда в тому, що дешеві провідникові нагрівачі легко обриваються – наприклад, якщо трапляється стати на сидіння коліном або глибоко продавити подушку рукою. При цьому, оскільки вся накидка гріється суцільним довгим провідником, один-єдиний обрив призводить до відмови всього пристрою – або в кращому випадку, до відмови всієї його нижньої чи верхньої частини. Вуглепластикові елементи з'єднані в товщі обігрівача паралельно, тому обрив одного з них призводить лише до деякого зниження температури сидіння.

Грілка з меншим числом лямок для фіксації буде частіше з'їжджати набік під вагою тіла водія або пасажира

Як вибирати

При виборі форм-фактора головне – естетика і надійність кріплення, адже під вагою тіла накидка невдалої конструкції буде сповзати. Добра справа – еластичні тасьми, профільована за профілем крісла форма грілки. Як варіант – усім відома накидка-маєчка, верхня частина якої натягується на спинку сидіння традиційним шляхом, а нижня кріпиться тасьмами до подушки.

Зйомний обігрівач краще тим, що в літній час може відпочити на полиці гаража, не наражаючись марно на навантаженя від тіл пасажирів.

Якщо планується щоранку включати два обігрівача одночасно, поцікавтеся споживаної потужністю грілки (зазвичай 25 – 60 Вт): чим менше, тим краще, щоб в ланцюзі живлення розетки не перегорів запобіжник. Природно, температура нагріву повинна бути приблизно в однакових межах, зазвичай це 25 0 – 30 0 С.

Вирішуючи, який вибрати обігрівач, майте на увазі, що кілька режимів підігріву – це не тільки додатковий комфорт для вашої спини, але і можливість поберегти акумулятор і бортову мережу в цілому: на мінімальному режимі грілка споживає менше енергії.

Щоб не помилитися при виборі підігріву сидінь, з'ясуйте, чи відключається ваша розетка прикурювача при вимиканні запалення. Якщо ні, краще купити грілку з автоматичним відключенням, щоб не посадити “в нуль” акумулятор, якщо ви забудете вимкнути обігрів крісла.

Шкіряні сидіння особливо бажано оснащувати підігрівом, оскільки до прогріву салону вони дуже некомфортні в мороз

Рекомендація Авто24

Вирішуючи, який вибрати підігрів сидінь, крім іншого зверніть увагу на якість виконання виробу. Про це побічно свідчить вид упаковки, наявність інструкції на зрозумілій мові, акуратність рядків нитки, чистота обробки пластикових елементів. Питання якості важливе для електроприладу, який підключається до бортової мережі автомобіля і в принципі може завдати їй шкоди.

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