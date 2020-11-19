Якщо купувати не лише товари.

Придбати одну шину можна в середньому за 1 500 грн, при цьому варіантів купити вживаний комплект восени в 7 разів більше, аніж нові. “Двірники” на зиму обійдуться в 250 грн, а нове мастило — в 400 грн. Перед стартом зимового сезону аналітики OLX підрахували, скільки вартуватиме підготувати своє авто до холодів.

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Зимові холоди — випробування навіть для тих автомобілів, які пристосовані до складних умов. Коливання температур, висока вологість, слизька дорога, хімічні реагенти на ній — все це впливає на стан автомобіля та якість їзди. Зарадити може правильне спорядження транспортного засобу ще до настання перших морозів.

Обов’язкова умова — заміна шин на зимові, адже літні втрачають свої властивості вже за найменших мінусових температур. Їхнє використання в холодний період може призводити до ДТП, тому краще не ризикувати та вчасно оновлювати гуму своєму авто. На olx.ua зараз можна обрати нові покришки серед 856 оголошень в середньому за 1 500 грн/шт.

Наступний етап — перевірка радіатора. Систему охолодження потрібно перевірити на механічні пошкодження та проконтролювати рівень антифризу. Якщо його недостатньо, виберіть необхідний серед 220 оголошень. В середньому пляшка рідини коштує 300 грн.

Щодо очищення лобового скла, для морозних періодів краще обрати щільні й міцні “двірники”. Восени на olx.ua було 267 оголошень про нові склоочисники — зазвичай їх пропонували за 250 грн/пара.

Серце автомобіля, двигун, теж потребує перевірки та підготовки. Для впевненості у його справній роботі під час холодів можуть знадобитися саморобні утеплювачі та ковдри для двигуна. Окрім того, бажано підібрати мастило потрібної в’язкості — взимку краще зупинятися на меншій. Восени його можна було знайти серед 317 варіантів в середньому за 400 грн за пляшку.

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Перевірку паливної системи взимку краще проводити регулярно аби уникнути утворення конденсату. У зимовий період бажано тримати рівень палива в баку вище середнього. А для старших авто можна ще й залити в пальне присадки для очищення від бруду та корозій. Обрати необхідну у вересні-жовтні можна було в середньому за 400 грн/пляшка.

Щоб бути впевненим, що попри холоди ваше авто завжди заведеться, здійсніть перевірку акумулятора на справність. Також можна замінити свічки. Для холодних днів фахівці рекомендують свічки запалювання з електродом з іридію через їх вдалу конструкцію. Обрати підходящі зовсім не проблема на olx.ua — восени це можна було зробити серед 715 варіантів в середньому за 250 грн.

У випадку сніжної зими у пригоді стане кузовний чохол — він зменшить час очищення машини від опадів. Придбати його можна за 250 грн/шт. Для додаткового очищення авто краще запастись щіткою, щоб змітати сніг, та скребком, аби відчищати лід. Восени такий набір з двох елементів продавали всього за 85 грн.

Взимку окрім обов’язкової аптечки краще тримати у багажнику “екстрений набір” на випадок екстремальних холодів. Ціни на нього наступні:

лопата — 270 грн (220 пропозицій);

ланцюги проти ковзання — 550 грн (236 оголошень);

робочі рукавиці — 1 559 варіантів в середньому за 100 грн;

трос для буксирування — 170 грн (66 пропозицій);

пускові проводи — 175 грн (46 пропозицій).

Також на випадок непередбачуваних ситуацій краще тримати в машині невелику посудину з піском та сіль, щоб посипати ними дорогу і машина могла рушити в особливо слизькому місці.

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