Если речь идет не только о новых товарах.

Купить одну шину можно в среднем за 1 500 грн, при этом вариантов купить б/у комплект осенью в 7 раз больше, чем новые. “Дворники” на зиму обойдутся в 250 грн, а новое масло — в 400 грн. Перед стартом зимнего сезона аналитики OLX подсчитали, сколько будет стоить подготовить свое авто к холодам.

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Зимние холода — испытание даже для тех автомобилей, которые приспособлены к сложным условиям. Колебания температур, высокая влажность, скользкая дорога, химические реагенты на ней — все это влияет на состояние автомобиля и качество езды. Помочь может правильное снаряжение транспортного средства еще до наступления первых морозов.

Обязательное условие – замена шин на зимние, ведь летние теряют свои свойства уже при малейших минусовых температурах. Их использование в холодный период может приводить к ДТП, поэтому лучше не рисковать и вовремя обновлять резину своему авто. На olx.ua сейчас можно выбрать новые покрышки среди 856 объявлений в среднем за 1 500 грн/шт.

Следующий этап – проверка радиатора. Систему охлаждения нужно проверить на механические повреждения и проконтролировать уровень антифриза. Если его недостаточно, выберите необходимый среди 220 объявлений. В среднем бутылка жидкости стоит 300 грн.

По очистке лобового стекла, для морозных периодов лучше выбрать плотные и прочные “дворники". Осенью на olx.ua было 267 объявлений о новых стеклоочистители — обычно их предлагали за 250 грн/пара.

Сердце автомобиля, двигатель, тоже нуждается в проверке и подготовке. Для уверенности в его исправной работе во время холодов могут понадобиться самодельные утеплители и одеяла для двигателя. Кроме того, желательно подобрать смазку нужной вязкости — зимой лучше останавливаться на меньшей. Осенью её можно было найти среди 317 вариантов в среднем за 400 грн за бутылку.

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Проверку топливной системы зимой лучше проводить регулярно во избежание образования конденсата. В зимний период желательно держать уровень топлива в баке выше среднего. А для старших авто можно еще и залить в топливо присадки для очистки от грязи и коррозии. Выбрать необходимую в сентябре-октябре можно было в среднем за 400 грн/бутылка.

Чтобы быть уверенным, что несмотря на холода ваше авто всегда заведется, осуществите проверку аккумулятора на исправность. Также можно заменить свечи. Для холодных дней специалисты рекомендуют свечи зажигания с электродом из иридия из-за их удачной конструкции. Выбрать подходящие совсем не проблема на olx.ua – осенью это можно было сделать среди 715 вариантов в среднем за 250 грн.

В случае снежной зимы пригодится кузовной чехол — он уменьшит время очистки машины от осадков. Приобрести его можно за 250 грн/шт. Для дополнительной очистки авто лучше запастись щеткой, чтобы сметать снег, и скребком, чтобы отчищать лед. Осенью такой набор из двух элементов продавали всего за 85 грн.

Зимой кроме обязательной аптечки лучше держать в багажнике “экстренный набор” на случай экстремальных холодов. Цены на него следующие:

лопата – 270 грн (220 предложений);

цепи против скольжения – 550 грн (236 объявлений);

рабочие рукавицы – 1 559 вариантов в среднем за 100 грн;

трос для буксировки – 170 грн (66 предложений);

пусковые провода – 175 грн (46 предложений).

Также на случай непредвиденных ситуаций лучше держать в машине небольшой сосуд с песком и соль, чтобы посыпать ими дорогу и машина могла тронуться в особенно скользком месте.

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