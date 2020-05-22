Звичайний користувач автомобіля може і не здогадуватись що таке підрамник і для чого він потрібен, допоки не захоче покращити характеристики свого авто, або не стикнеться з необхідністю ремонту.

Підрамник з’явився в автомобілях в результаті компромісу. Рамні авто заважкі, а машини з несучим кузовом (без підрамника) мають суттєво меншу жорсткість. Ось і вирішили інженери встановити “шмат” рами в несучий кузов.

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Що тримає підрамник

По суті підрамник – це половинка рами, до якої кріпляться деталі підвіски, силовий агрегат, редуктор заднього мосту та інші деталі та вузли. Потрібен він, аби забезпечити несучому кузову необхідну жорсткість та міцність.

Підрамники бувають передні, задні та проміжні. На передньому зазвичай закріплена рульова рейка, двигун з коробкою передач та деталі підвіски. Задній підрамник тримає на собі важелі підвіски та редуктор заднього мосту (якщо авто з заднім або повним приводом). Проміжний підрамник зустрічається на деяких кросоверах – до нього, як правило, кріпиться роздавальна коробка.

Деякі автомобілі взагалі не мають підрамника – важілі підвіски, силовий агрегат, рульова рейка та інші вузли у таких машинах кріпляться до кузова.

Які можуть бути проблеми з підрамником

У більшості автомобілів, які зроблені з прицілом на комфорт, підрамник кріпиться до кузова не жорстко, а через спеціальні гумові подушки (сайлентблоки). Таке рішення дозволяє зменшити шуми та вібрації. Але з часом гума старішає, втрачає еластичність і руйнується. В результаті виникають сторонні звуки при їзді по поганій дорозі та втрачається точність керування.

Сайлентблоки підрамника, як правило, мають великий ресурс і здатні проїхати 300 і більше тисяч кілометрів навіть українськими дорогами. Але у деяких авто конструкція зроблена таким чином, що сайлентблоки підрамника виходять з ладу раніше.

Друга поширена проблема стосується старих автомобілів зі стальними підрамниками. Вода та бруд, що потрапляють у внутрішні порожнини підрамника, служать каталізаторами процесу корозії. Підрамник, який “згнив” зсередини, дуже важко відновити. Тому внутріші порожнини стальних підрамників на стареньких авто краще у превентивному порядку обробити спеціальним антикорозійним покриттям.

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Третя і теж поширена неприємність – механічні пошкодження. Підрамник часто буває найнижчою точкою авто і наїзди на різноманітні перешкоди можуть закінчитись для нього дуже сумно. Якщо сталеві підрамники просто гнуться і їх можна відносно легко вирівняти, то крихкі легкосплавні просто ламаються і після цього їх дуже складно, а іноді і недоцільно відновлювати.

Покращення характеристик

Задля покращення характеристик підрамники часто встановлюють (на авто де їх не було з заводу), підсилюють, або замінюють на легші. Наприклад у конструкцію “Ниви” часто додають проміжний підрамник для роздавальної коробки, а на авто сімейства ВАЗ 2108 встановлюють передній підрамник за для надання більшої жорсткості кузова.

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Переважній більшості автовласників підрамник не спричиняє жодних клопотів. Втім, якщо автомобіль старенький і оснащений сталевим підрамником (особливо актуально для авто азіатського виробництва), його варто обробити зсередини якимось захисним антикорозійним покриттям.

Власникам авто з легкосплавними підрамниками є сенс встановити металевий захист двигуна. Він, як правило, захищає не тільки двигун та коробку передач, але й підрамник. Якщо ж вас не влаштовує керованість авто, можливо, є сенс встановити тюнінгований підрамник.

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