Обычный пользователь автомобиля может и не догадываться что такое подрамник и для чего он нужен, пока не захочет улучшить характеристики своего авто, либо не столкнется с необходимостью ремонта.

Подрамник появился в автомобилях в результате компромисса. Рамные авто тяжеловаты, а машины с несущим кузовом (без подрамника) имеют существенно меньшую жесткость. Вот и решили инженеры установить "кусок" рамы в несущий кузов.

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Что держит подрамник

По сути подрамник – это “кусочек” рамы, к которой крепятся детали подвески, силовой агрегат, редуктор заднего моста и другие детали и узлы. Нужен он, чтобы обеспечить несущему кузову необходимую жесткость и прочность.

Подрамники бывают передние, задние и промежуточные. На переднем обычно закреплена рулевая рейка, двигатель с коробкой передач и детали подвески. Задний подрамник держит на себе рычаги подвески и редуктор заднего моста (если авто с задним или полным приводом). Промежуточный подрамник встречается на некоторых кроссоверах – к нему, как правило, крепится раздаточная коробка.

У некоторых автомобилей вообще нет подрамника – рычаги подвески, силовой агрегат, рулевая рейка и другие узлы в таких машинах крепятся к кузову.

Какие могут быть проблемы с подрамником

В большинстве автомобилей, которые сделаны с прицелом на комфорт, подрамник крепится к кузову не жестко, а через специальные резиновые подушки (сайлентблоки). Такое решение позволяет уменьшить шумы и вибрации. Но со временем резина стареет, теряет эластичность и разрушается. В результате возникают посторонние звуки при езде по плохой дороге и теряется точность управления.

Сайлентблоки подрамника, как правило, имеют большой ресурс и способны проехать 300 и больше тысяч километров даже по украинским дорогам. Но в некоторых авто конструкция сделана таким образом, что сайлентблоки подрамника выходят из строя раньше.

Вторая распространенная проблема касается старых автомобилей со стальными подрамниками. Вода и грязь, попадающие во внутренние полости подрамника, служат катализаторами процесса коррозии. Подрамник, который "сгнил" изнутри, очень трудно восстановить. Поэтому внутренние полости стальных подрамников на стареньких авто лучше в превентивном порядке обработать специальным антикоррозийным покрытием.





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Третья и тоже распространенная неприятность – ​​​​​​​механические повреждения. Подрамник часто бывает самой низкой точкой авто и наезды на различные препятствия могут закончиться для него очень печально. Если стальные подрамники просто гнутся и их можно относительно легко выровнять, то хрупкие легкосплавные просто ломаются и после этого их очень сложно, а иногда и нецелесообразно восстанавливать.

Улучшение характеристик

Для улучшения характеристик подрамники часто устанавливают (на авто где их не было с завода), усиливают или заменяют на более легкие. Например, в конструкцию "Нивы" часто добавляют промежуточный подрамник для раздаточной коробки, а на авто семейства ВАЗ 2108 устанавливают передний подрамник для придания большей жесткости кузову.

Рекомендации Авто24

Подавляющему большинству автовладельцев подрамник не причиняет никаких хлопот. Впрочем, если автомобиль старый и оснащен стальным подрамником (особенно актуально для авто азиатского производства), его следует обработать изнутри каким-то защитным антикоррозийным покрытием.

Владельцам авто с легкосплавными подрамниками имеет смысл установить металлическую защиту двигателя. Он, как правило, защищает не только двигатель и коробку передач, но и подрамник. Если же вас не устраивает управляемость авто, возможно, есть смысл установить тюнингованный подрамник.

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