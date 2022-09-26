Навіть коли машина відпочиває у гаражі, вона потроху старішає: корозія тихо і непомітно гризе її зсередини. Знайти її вогнища і обробити їх антикорами мало, потрібна особлива підготовка. “Піскоструйка” – спосіб найпростіший, але не найдоступніший. Що потрібно, щоб скласти власний “піскоструй”?

Корозія – найзапекліший ворог ненового автомобіля. Щоб продовжити життя кузова та інших деталей, виявлену іржу треба знищити на 100 %. Вичистити метал “до білого” можна за допомогою щітки, наждачного паперу, автохімії та піскоструйки.

Піскоструменева обробка особливо зручна для очищення від корозії та старої фарби виробів зі складною поверхнею.

У кожного способу є свої недоліки, скажемо про них коротко. Наприклад, щітка часом “натягує” метал на мікрозаглиблення з вогнищем корозії, закриваючи у ямці іржу і таким чином створюючи бомбу уповільненої дії. І за кілька років на пофарбованій деталі з’являється банальна дірка. “Наждачка” погана тим, що погано дістає іржу на дні утворених нею мікрозаглиблень, що робить процес дуже трудомістким.

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Хімічні перетворювачі іржі – річ ефективна і застосовувати їх легко, але вони не дають змоги проконтролювати результат: чи хімія геть вбила іржу, чи лише законсервувала її на якійсь час. Крім того, якісні препарати дуже дорогі.

Апарати для створення потужного струменю піску є кількох типів. Для невеликого обсягу робіт годиться пістолет фабричного зразка (перше фото).

Чим хороша “піскоструйка”

Обробка струменем піску хороша тим, що може дати однозначно позитивний результат. Але процес обробки дуже громіздкий: потрібен апарат, компресор з певними характеристиками, пісок визначених кондицій і приміщення або територія, де можна продукувати піщані бурі з цілими хмарами куряви. Крім того, професіональні реставратори не люблять “піскоструй” за те, що пісок має властивість накопичуватись у закритих об’ємах кузова (порогах, лонжеронах), де він стає збирачем вологи, й знову-ж таки, провокатором корозії.

“Відпісочити” весь кузов обходиться недешево, але в інший спосіб якісно зачистити метал у такому обсязі практично нереально.

Як зробити власний “піскоструй”

Для початку слід зрозуміти, що є три варіанти отримати власну піскоструйку: придбати фірмову (в Україні представлений як мінімум один німецький бренд), зробити таку ж піскоструйку своїми руками, придбати невеличку приставку до гаражного компресора.

Ми будемо говорити про третій варіант як найбільш доступний і цілком придатний для очищення окремих деталей, фрагментів кузова та супутніх металевих виробів на кшталт гаражних воріт та парканів.

Апарати професійного класу працюють за одним з двох принципів. Обидва варіанти цілком можливо виготовити власними силами.

Що треба, щоб скласти “піскоструй”

В такій ситуації найважливіше – компресор. Для потреб пересічного автомобіліста буде достатньо побутового гаражного компресора, об’єднаного з ресивером об’ємом не менше 50 літрів. Це може бути апарат з серії “якісний Китай”, бо навряд чи у вас буде потреба роботи з ним щодня з ранку до вечора. Потрібно також буде придбати піскоструйний пістолет – нехитрий пристрій, який має власну ємність для піску та під’єднується до компресора шлангом.

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Шланг, до речі, у комплект компресора зазвичай не входить і продається окремо. Діаметр шланга треба узгодити з характеристиками пістолета (зазвичай це 8 – 10 мм).

Який тиск компресора потрібен для “піскоструя”

Якщо ми говоримо про любительський піскоструйний пістолет, то більшість з них впевнено працює вже при тискові 4 атм. Але для обробки більш-менш великої деталі бажано, щоб компресор видавав 6 – 8 атм, адже тиск в ресивері коливається між автоматичним вмиканням та вимиканням власне двигуна компресора.

Найбільш реальний спосіб отримати “піскоструйку” у власному гаражі – придбати стандартний піскоструйний пістолет для компресора.

Окрім тиску й об’єму ресивера важливий ще один параметр компресора – продуктивність у літрах на годину. Рекомендована цифра зазвичай становить 200 – 250 л/хв, хоча більшість непрофесійних піскоструйних пістолетів задовільняється компресором з продуктивністю на виході від 135 л/хв при ресивері 50 л. Але в цілому цей та інші показники треба узгоджувати ще до покупки пістолета – необхідні йому параметри компресора вказуються в мануалі.

Який пісок потрібен для саморобного “піскоструя”

Пісок – важлива складова успішної роботи “піскоструйки”. По-перше, від його фракції залежить швидкість очищення, а по-друге, від неправильного піску буде неправильно працювати пістолет. Це має бути обов’язково:

річковий пісок (продається як будматеріал);

сухий пісок (мокрий не дає правильного струменю і забиває пістолет);

чистий, просіяний пісок (пісок з камінчиками забиває пістолет і припиняє його роботу).

В ідеалі пісок для “піскоструя” можна просіяти за калібром фракції. Але головне, щоб він був сухим і не мав камінчиків, які забивають пістолет.

Обережно з площинами!

На щастя, зіпсувати щось під час обробки металу піском важко. Проте, така можливість таки існує. Остерігайтесь обробляти потужним струменем піску великі пласкі поверхні, які не мають підкріплення зсередини: зовнішні панелі дверей та капотів, крила, задній борт багажника. По-перше, тиск піску може видути пласку панель, зробивши її опуклою. А по-друге, на іржавій, але ідеально рівній площині можуть з’явитися численні “пагорби” і “западини”, виправити які без шпаклівки буде дуже дорого.

Рекомендація “Авто24”

Не впадайте у відчай, якщо щось не складатиметься. Піскоструйка – річ справді примхлива, і успіх процесу складається з налаштувань, налаштувань і ще раз налаштувань. Навіть у професіоналів цієї справи запуск нового обладнання не виходить з першого разу. Спробуйте усі налагодження на пістолеті, поекспериментуйте з діаметром шланга та перевірте тиск. Але коли все буде відрегульовано, нехитрий в цілому апарат як правило працює без проблем.

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