Даже когда машина отдыхает в гараже, она неизбежно стареет: коррозия тихо и незаметно грызет ее изнутри. Найти ее очаги и обработать их антикорами мало, нужна особая подготовка. "Пескоструйка" – способ самый простой, но не самый доступный. Что нужно, чтобы собрать собственный пескоструй?

Коррозия – самый злой враг ненового автомобиля. Чтобы продлить жизнь кузову и другим деталям, обнаруженную ржавчину нужно уничтожить на 100%. Вычистить металл “до белого” можно с помощью щетки, наждачной бумаги, автохимии и пескоструйки.

Пескоструйная обработка особенно удобна для очистки от коррозии и старой краски изделий со сложной поверхностью.

У каждого способа есть свои недостатки, скажем о них кратко. Например, щетка иногда "натягивает" металл на микроуглубление с очагом коррозии, закрывая в ямке ржавчину и таким образом создавая бомбу замедленного действия. И пару лет на окрашенной детали появляется банальная дыра. Наждачка плоха тем, что плохо достает ржавчину на дне образованных ею микрократеров, что делает процесс очень трудоемким.

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Химические преобразователи ржавчины – вещь эффективная, и применять их легко, но они не позволяют проконтролировать результат: или химия убила ржавчину, или только законсервировала ее на время. Кроме того, качественные препараты очень дорогие.

Аппараты для создания мощной струи песка есть нескольких типов. Для небольшого объема работ подходит пистолет фабричного образца (первое фото).

Чем хороша пескоструйка

Обработка струей песка хороша тем, что может дать однозначно положительный результат. Но процесс очень громоздок: нужен аппарат, компрессор с определенными характеристиками, песок определенных кондиций плюс помещение или территория, где можно устраивать песчаные бури с целыми облаками пыли. Кроме того, профессионалы-реставраторы не любят пескоструй за то, что песок имеет свойство накапливаться в закрытых объемах кузова (порогах, лонжеронах), где он со временем становится собирателем влаги и опять-таки провокатором коррозии.

"Отпесочить" весь кузов обходится недешево, но иначе качественно зачистить металл в таком объеме практически нереально.

Как сделать собственный пескоструй

Для начала следует понять, что есть три варианта получить собственную пескоструйку: приобрести фирменную (в Украине представлен как минимум один немецкий бренд), сделать такую же пескоструйку своими руками, приобрести небольшую приставку к гаражному компрессору. Мы будем говорить о третьем варианте как наиболее доступном и вполне пригодном для очистки отдельных деталей, фрагментов кузова и сопутствующих металлических изделий вроде гаражных ворот и заборов.

Аппараты профессионального класса работают по одному из двух принципов. Оба варианта вполне возможно изготовить своими силами.

Что нужно, чтобы собрать пескоструй

В данном случае самое важное – компрессор. Для нужд обычного автомобилиста будет достаточно бытового гаражного компрессора, объединенного с ресивером объемом не менее 50 литров. Это может быть аппарат из категории "качественный Китай", потому что вряд ли вы будете работать с ним каждый день с утра до вечера. Необходимо также приобрести пескоструйный пистолет – нехитрое устройство, имеющее собственную емкость для песка и соединенную с компрессором шлангом.

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Шланг, кстати, в комплект компрессора обычно не входит и продается отдельно. Диаметр шланга следует согласовать с характеристиками пистолета (обычно это 8 – 10 мм).

Какое давление компрессора нужно для пескоструя

Если мы говорим о любительском пескоструйном пистолете, то многие из них уверенно работают уже при давлении 4 атм. Но для обработки более или менее большой детали желательно, чтобы компрессор выдавал 6 – 8 атм, ведь давление в ресивере значительно колеблется между автоматическим включением и выключением компрессорного двигателя.

Наиболее реальный способ получить пескоструйку в собственном гараже – приобрести стандартный пескоструйный пистолет для компрессора.

Но кроме давления и объема ресивера важен еще один параметр компрессора – производительность в литрах в час. Рекомендованная цифра обычно составляет 200 - 250 л/мин, хотя многие из непрофессиональных пескоструйных пистолетов удовлетворяются компрессором с производительностью на выходе от 135 л/мин при ресивере 50 л. Но в целом этот и другие показатели следует согласовывать еще до покупки пистолета – необходимые ему параметры компрессора указываются в мануале или на коробке.

Какой песок нужен для самодельного пескоструя

Песок – важная составляющая успешной работы пескоструйки. Во-первых, от его фракции зависит скорость очистки, а во-вторых, от неправильного песка будет неправильно работать пистолет. Это должен быть обязательно:

речной песок (продается как стройматериал);

сухой песок (мокрый не дает правильной струи и забивает пистолет);

чистый, просеянный песок (песок с камешками забивает пистолет и останавливает его работу).

В идеале песок для пескоструя можно просеять калибру фракции. Но главное, чтобы он был сухим и не имел камешков, забивающих пистолет.

Осторожно с плоскостями!

К счастью, испортить что-либо во время обработки металла песком трудно. Однако такая возможность существует. Остерегайтесь обрабатывать мощной струей песка большие плоские поверхности, не имеющие подкрепления изнутри: наружные панели дверей и капотов, крылья, задний борт багажника. Во-первых, давление песка может выдуть плоскую панель, сделав ее выпуклой. А во-вторых, на ржавой, но идеально ровной плоскости могут появиться многочисленные "возвышенности" и "впадины", исправить которые без шпатлевки будет очень дорого.

Рекомендация “Авто24”

Не отчаивайтесь, если что-то не будет складываться. Пескоструйка – вещь действительно капризная, и успех процесса состоит из настроек, настроек и еще раз настроек. Даже у профессионалов этого дела запуск нового оборудования не выходит с первого раза. Попробуйте все регулировки на пистолете, поэкспериментируйте с диаметром шланга и проверьте давление. Но когда все будет отрегулировано, бесхитростный в целом аппарат как правило работает без проблем.

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