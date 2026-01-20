Volkswagen незабаром оновить T7 Multivan: що зміниться

Оновлений фургон нещодавно помітили під час зимових випробувань у Швеції, повідомляє Carscoops. Попри ретельне маскування, деякі важливі зміни вже не приховати.

Читайте також: Оновлений VW ID.4 стане дуже схожим на Tiguan

На перший погляд, тестовий T7, зафіксований у дорогій кемпер-версії, виглядає майже як серійна модель. Та варто придивитися уважніше й стає зрозуміло, що передню частину буквально “намалювали”, оскільки це плівка імітує нинішній дизайн.Вузький верхній повітрозабірник виявився лише наліпкою, а реальних вентиляційних отворів під обгорткою немає

Це натякає на те, що серійний T7 може отримати зовсім іншу, більш класичну передню частину. Крізь розриви камуфляжу також проглядаються контури більших фар, ніж у нинішньої версії. Імовірно, їх об’єднають тонкою світловою смугою, що зробить дизайн сучаснішим і мінімалістичнішим.

Бампери та натяки на ID. Buzz

Деталі складно розгледіти повністю, але форма нижнього повітрозабірника вже читається. Він виглядає більш прямокутним і може стилістично перегукуватися з ID.Buzz. Інших радикальних змін у зовнішності поки не видно, проте серійна версія може отримати оновлені задні ліхтарі й злегка перероблений задній бампер. Утім, головний акцент рестайлінгу, схоже, зроблять не на кормі, а саме на передку та інтер’єрі.

Салон чекає справжнє оновлення

Найбільш відчутні зміни очікуються всередині. Поточний 10-дюймовий екран мультимедіа піде в минуле, поступившись місцем значно більшій окремо встановленій системі з новим дисплеєм на базі платформи MIB4 діагоналлю до 12,9 дюйма, як у Tiguan для США. Разом із цим очікуються доопрацьована панель приладів, новий перемикач трансмісії та змінене кермо. Навіть крізь камуфляж видно, що інтер’єр намагалися зробити більш сучасним і технологічним.

Силові агрегати: без революцій

З технічного боку кардинальних змін поки не анонсовано. Нинішній T7 Multivan пропонує знайомий набір силових установок:

2,0-літровий дизель TDI на 150 к.с. і 360 Нм

потужніша версія на 204 к.с. і 320 Нм

плагін-гібрид із 1,5-літровим бензиновим двигуном, електромотором та батареєю на 19,7 кВт-год

Останній розвиває сумарно 245 к.с. і здатен проїхати до 84 км лише на електротязі. Існує ймовірність, що після рестайлінгу гібрид отримає більш ємний акумулятор, але підтвердження цьому поки немає.

Також цікаво: Салон Volkswagen ID. Era 9X розкрили до дебюту

Чому T7 важливіший за ID. Buzz

На тлі скромних продажів ID. Buzz Volkswagen усе чіткіше демонструє, що не готовий відмовлятися від класичних MPV і кемперів. T7 Multivan залишається універсальним продуктом — сімейним, корпоративним і туристичним водночас. Саме тому компанія вкладається в його оновлення, намагаючись зробити модель сучаснішою без радикальних експериментів.