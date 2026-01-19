Салон Volkswagen ID. Era 9X розкрили до дебюту

Перші шпигунські фото салону опублікувало видання Autohome, і вони дають чітке уявлення про те, на яку аудиторію націлився німецький бренд у Китаї, повідомляє Auto24.

Салон ID. Era 9X виконаний у стилі, який уже став стандартом для великих китайських кросоверів на нових джерелах енергії. Центральне місце займає масивний горизонтальний дисплей, що поєднує функції цифрової панелі приладів та мультимедійної системи для переднього пасажира.

Також помітно, що фізичних кнопок на центральному тунелі немає зовсім, більшість функцій керуються через сенсорний екран або голосові команди, а селектор трансмісії винесений на підкермовий перемикач

Серед практичних рішень є бездротова зарядка для смартфонів та просторий центральний відсік для зберігання дрібниць. Такий підхід добре знайомий покупцям моделей на кшталт Li Auto L9, Lynk & Co 900 або Zeekr 9X.

Шість місць і максимум простору

Volkswagen ID. Era 9X отримав шестимісний салон із компонуванням 2+2+2. Це рішення орієнтоване на сімейних клієнтів і корпоративних покупців, для яких важливі комфорт другого ряду та зручна посадка для кожного пасажира. Велика колісна база та рівна підлога роблять третій ряд повноцінним, а не номінальним.

Габарити та зовнішність

За розмірами ID. Era 9X легко конкурує з флагманами преміумкласу. Його габарити становлять 5207 мм у довжину, 1997 мм у ширину та 1810 мм у висоту, а колісна база — 3070 мм. Для порівняння, він навіть трохи довший за BMW X7. Дизайн виконаний у стриманому мінімалістичному стилі:

тонкі світлодіодні ходові вогні

активна решітка радіатора

висувні дверні ручки

20- або 21-дюймові колісні диски

Силова установка EREV

ID. Era 9X використовує схему подовженого електричного ходу. Під капотом встановлений 1,5-літровий бензиновий турбодвигун потужністю 141 к.с., який не приводить колеса напряму, а працює як генератор для живлення батареї та електромоторів. Базова версія оснащується заднім електродвигуном потужністю 295 к.с. й батареєю на 51,1 або 65,2 кВт-год.

Повнопривідна модифікація отримує два електромотори сумарною потужністю 510 к.с. Згідно з даними сертифікаційного відомства MIIT, запас ходу в електричному режимі сягає до 340 км.

Чи вистачить ID. Era 9X індивідуальності?

Попри вражаючі характеристики, інтер’єр ID. Era 9X виглядає занадто знайомо. Відсутність фізичних кнопок може не сподобатися консервативній частині аудиторії Volkswagen, а стилістика салону майже не відрізняється від численних китайських конкурентів.

Volkswagen залишається лідером у сегменті бензинових авто в Китаї, але цей ринок стрімко скорочується. Ставка на моделі NEV є логічною, проте ID. Era 9X ризикує загубитися серед десятків схожих повнорозмірних кросоверів, якщо бренд не запропонує чіткої та зрозумілої унікальної переваги.