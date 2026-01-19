Салон Volkswagen ID Era 9X раскрыли до дебюта

Первые шпионские фото салона опубликовало издание Autohome, и они дают четкое представление о том, на какую аудиторию нацелился немецкий бренд в Китае, сообщает Auto24.

Салон ID. Era 9X выполнен в стиле, который уже стал стандартом для больших китайских кроссоверов на новых источниках энергии. Центральное место занимает массивный горизонтальный дисплей, сочетающий функции цифровой панели приборов и мультимедийной системы для переднего пассажира.

Также заметно, что физических кнопок на центральном тоннеле нет совсем, большинство функций управляются через сенсорный экран или голосовые команды, а селектор трансмиссии вынесен на подрулевой переключатель

Среди практических решений есть беспроводная зарядка для смартфонов и просторный центральный отсек для хранения мелочей. Такой подход хорошо знаком покупателям моделей вроде Li Auto L9, Lynk & Co 900 или Zeekr 9X.

Шесть мест и максимум пространства

Volkswagen ID. Era 9X получил шестиместный салон с компоновкой 2+2+2. Это решение ориентировано на семейных клиентов и корпоративных покупателей, для которых важны комфорт второго ряда и удобная посадка для каждого пассажира. Большая колесная база и ровный пол делают третий ряд полноценным, а не номинальным.

Габариты и внешность

По размерам ID. Era 9X легко конкурирует с флагманами премиум-класса. Его габариты составляют 5207 мм в длину, 1997 мм в ширину и 1810 мм в высоту, а колесная база - 3070 мм. Для сравнения, он даже немного длиннее BMW X7. Дизайн выполнен в сдержанном минималистическом стиле:

тонкие светодиодные ходовые огни

активная решетка радиатора

выдвижные дверные ручки

20- или 21-дюймовые колесные диски

Силовая установка EREV

ID. Era 9X использует схему удлиненного электрического хода. Под капотом установлен 1,5-литровый бензиновый турбодвигатель мощностью 141 л.с., который не приводит колеса напрямую, а работает как генератор для питания батареи и электромоторов. Базовая версия оснащается задним электродвигателем мощностью 295 л.с. и батареей на 51,1 или 65,2 кВт-ч.

Полноприводная модификация получает два электромотора суммарной мощностью 510 л.с. Согласно данным сертификационного ведомства MIIT, запас хода в электрическом режиме достигает до 340 км.

Хватит ли ID. Era 9X индивидуальности?

Несмотря на впечатляющие характеристики, интерьер ID. Era 9X выглядит слишком знакомо. Отсутствие физических кнопок может не понравиться консервативной части аудитории Volkswagen, а стилистика салона почти не отличается от многочисленных китайских конкурентов.

Volkswagen остается лидером в сегменте бензиновых авто в Китае, но этот рынок стремительно сокращается. Ставка на модели NEV является логичной, однако ID. Era 9X рискует затеряться среди десятков похожих полноразмерных кроссоверов, если бренд не предложит четкого и понятного уникального преимущества.