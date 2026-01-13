Новый внедорожник Volkswagen может быть быстрее GTI: фото

Четыре выхлопные трубы сзади, которые отлично заметно на снимках Carscoops, сразу дают понять, что автопроизводитель готовит нечто большее, чем очередной R-Line. По словам очевидцев, тестовый прототип звучал в соответствии с эмблемой R - громко, насыщенно и очень убедительно.

В отличие от ожиданий, новый T-Roc R не станет плагин-гибридом. Вместо этого он получит 48-вольтовую мягкую гибридную систему, как и у обычных версий, но с принципиально другим двигателем.

Гибрид - не для рекордов, а для экологии

Вместо доработанных 1,5-литровых моторов, Volkswagen делает ставку на знакомый 2,0-литровый турбодвигатель EA888 от Golf R, адаптированный под мягкую гибридную схему. Мощность, вероятно, составит 328 л.с., то есть ровно столько же, сколько и у актуального Golf R.

Это означает, что электрификация здесь не для прироста отдачи, а для снижения выбросов CO₂. К слову, у предшественника было 296 л.с., так что прирост выглядит существенным даже без учета электрической помощи. Привод - полный, а коробка передач - семиступенчатая DSG: здесь без сюрпризов.

Ожидается разгон до 100 км/ч менее чем за 5 секунд. Кроме того, T-Roc R, вероятно, получит тот же задний дифференциал с векторизацией крутящего момента, что и Golf R, а вместе с ним и режим дрифта в настройках езды.

Ограниченное предложение

Несмотря на техническую привлекательность, T-Roc R останется европейской экзотикой. Причина проста - модель T-Roc вообще не продается в США, а значит и “заряженная” версия туда не доберется. Иронично, но именно жесткие экологические нормы Европы заставили Volkswagen пойти по пути гибридизации, тогда как на американском рынке таких ограничений нет.

Больше пространства и больше экранов

Салон кроссовера также сделает шаг вперед. T-Roc R получит спортивные ковшеобразные сиденья с логотипами R, массивный руль и полностью цифровую переднюю панель. Перед водителем разместят 10-дюймовый экран, а по центру - 12,9-дюймовый сенсорный дисплей мультимедийной системы. Благодаря увеличенной колесной базе в 2631 мм, что на 28 мм больше, чем раньше, в салоне станет заметно просторнее, особенно на втором ряду.

Дебют уже близко

Еще в ноябре Volkswagen намекал на появление версии R, показав закамуфлированный прототип с 20-дюймовыми колесами и выхлопной системой Akrapovic. Теперь все признаки указывают на скорую премьеру, поэтому полноценный дебют ожидается уже этой весной.