Оновлений VW ID.4 стане дуже схожим на Tiguan

Попри знайомий силует, оновлений ID.4 отримав чимало нових кузовних елементів: перероблені двері з класичними ручками, нові фари та бампери, змінену форму задніх дверей та іншу форму задньої стійки, пише Auto24, проаналізувавши шпигунські фото тестового прототипу Carscoops.

Передня частина стала більш “квадратною” та масивною, що наближає електрокросовер до стилістики майбутнього ID.Cross. Ззаду двері багажника тепер увігнуті, а не опуклі, що додає кузову візуальної ширини.

Загалом, це не повний редизайн, а глибокий фейсліфтінг, оскільки база електрокросова залишилась тією ж, але пропорції та деталі змінені настільки, щоб синхронізувати ID.4 з новим Tiguan і майбутніми електромоделями Volkswagen.

Салон знову з фізичними кнопками

Найпомітніші зміни чекають усередині. Volkswagen нарешті відмовляється від надмірної сенсорності:

з’являються фізичні кнопки та перемикачі;

повертається окрема ручка регулювання гучності;

встановлюється більша цифрова панель приладів;

покращуються матеріали оздоблення.

Новий інтерфейс мультимедіа стане зручнішим, а голосовий помічник отримає оновлення з елементами штучного інтелекту. Маленький дисплей цифрової панелі приладів водія, який часто критикували власники, також збільшать.

Платформа MEB+ та нові акумулятори

Оновлена платформа MEB+ дозволить використовувати акумулятори типу LFP. Вони дешевші у виробництві, довговічніші та можуть покращити ефективність і запас ходу. При цьому архітектура залишиться 400-вольтовою, тож революцій у швидкості заряджання чекати не варто. Основний акцент — на стабільності, ефективності та доступності.

Потужність без різких змін

Силові установки не зазнають радикальних змін. І це логічно, адже не так давно VW суттєво оновив базовий одномоторний ID.4 й надав йому потужність до 286 к.с., що майже на 80 к.с. більше, ніж у попередньої версії. Тож оновлення стосуватиметься радше дрібних доопрацювань, ніж нових моторів.

Коли чекати дебют

Очікується, що оновлений VW ID.4 дебютує ближче до кінця 2026 року. Він має протриматися на ринку до 2028 року, коли Volkswagen представить повністю нове покоління моделі — вже на 800-вольтовій платформі. Не виключено, що тоді ID.4 остаточно отримає нову назву — ID.Tiguan. Або ж Volkswagen зважиться на цей крок вже з модельного року 2027, якщо оновлення визнають достатньо масштабним.