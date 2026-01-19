Обновленный VW ID.4 станет очень похожим на Tiguan

Несмотря на знакомый силуэт, обновленный ID.4 получил немало новых кузовных элементов: переработанные двери с классическими ручками, новые фары и бамперы, измененную форму задних дверей и другую форму задней стойки, пишет Auto24, проанализировав шпионские фото тестового прототипа Carscoops.

Передняя часть стала более “квадратной” и массивной, что приближает электрокроссовер к стилистике будущего ID.Cross. Сзади двери багажника теперь вогнутые, а не выпуклые, что добавляет кузову визуальной ширины.

В общем, это не полный редизайн, а глубокий фейслифтинг, поскольку база електрокросова осталась той же, но пропорции и детали изменены настолько, чтобы синхронизировать ID.4 с новым Tiguan и будущими электромоделями Volkswagen.

Салон снова с физическими кнопками

Самые заметные изменения ждут внутри. Volkswagen наконец-то отказывается от чрезмерной сенсорности:

появляются физические кнопки и переключатели;

возвращается отдельная ручка регулировки громкости;

устанавливается более крупная цифровая панель приборов;

улучшаются материалы отделки.

Новый интерфейс мультимедиа станет более удобным, а голосовой помощник получит обновление с элементами искусственного интеллекта. Маленький дисплей цифровой панели приборов водителя, который часто критиковали владельцы, также увеличат.

Платформа MEB+ и новые аккумуляторы

Обновленная платформа MEB+ позволит использовать аккумуляторы типа LFP. Они дешевле в производстве, долговечнее и могут улучшить эффективность и запас хода. При этом архитектура останется 400-вольтовой, поэтому революций в скорости зарядки ждать не стоит. Основной акцент - на стабильности, эффективности и доступности.

Мощность без резких изменений

Силовые установки не претерпят радикальных изменений. И это логично, ведь не так давно VW существенно обновил базовый одномоторный ID.4 и предоставил ему мощность до 286 л.с., что почти на 80 л.с. больше, чем у предыдущей версии. Поэтому обновление будет касаться скорее мелких доработок, чем новых моторов.

Когда ждать дебют

Ожидается, что обновленный VW ID.4 дебютирует ближе к концу 2026 года. Он должен продержаться на рынке до 2028 года, когда Volkswagen представит полностью новое поколение модели - уже на 800-вольтовой платформе. Не исключено, что тогда ID.4 окончательно получит новое название - ID.Tiguan. Или же Volkswagen решится на этот шаг уже с модельного года 2027, если обновление признают достаточно масштабным.