Плата за дороги з вантажівок може принести Україні мільярд доларів на рік

Як свідчать аналітичні розрахунки та моделювання T&E, впровадження системи платного проїзду для вантажного транспорту в Україні за принципами «користувач платить» і «забруднювач платить» може не лише зменшити навантаження на дороги, а й принести бюджету понад 1 млрд євро на рік. При цьому ключовою умовою залишається повна синхронізація з Директивою ЄС 2022/362, що є важливою частиною євроінтеграції України.

Дороги без грошей і контролю

Починаючи з 2024 року Державний дорожній фонд фактично перестав виконувати свою базову функцію — його кошти спрямовуються на оборону. Утримання та відновлення доріг нині здебільшого фінансується за рахунок допомоги ЄС та міжнародних партнерів.

У 2025 році через систему DREAM було анонсовано три масштабні проєкти відбудови автошляхів — М-07, М-30 та М-15 — загальною вартістю понад 12 млрд євро. Це у 15 разів більше, ніж держава витрачала на дороги у 2024-му.

Водночас ситуація залишається критичною: частка доріг у поганому стані зросла на 225% ще у 2011–2016 роках, а у 2025-му, навіть за оптимістичним сценарієм, майже 38% дорожньої мережі перебуває в незадовільному стані.

Окрема проблема — мости. Внаслідок російської агресії пошкоджено близько 25 тисяч кілометрів доріг та 344 мости й шляхопроводи. Погана якість покриття здатна підвищувати операційні витрати вантажівок до 35%, що автоматично збільшує логістичні витрати і знижує стратегічну автономію країни.

Старі й перевантажені вантажівки

Аналіз Єдиного державного реєстру транспортних засобів показує тривожну картину. В Україні зростає попит на напівпричепи та важкі вантажівки західних брендів, але частка нових машин віком до 5 років стабільно тримається лише на рівні 10% щорічних реєстрацій.

Середній вік вантажівки в Україні становить 16,2 року — це на два роки більше, ніж у середньому по ЄС. У 2024 році 88% усіх зареєстрованих вантажівок були випущені до 2019 року, тобто належать до найгіршого класу енергоефективності та викидів CO₂.

Додатковий тиск створюють перевантаження. Системи Weigh-in-Motion ще у 2021 році фіксували близько 6 тисяч перевантажених вантажівок щодня. Старі, важкі й перевантажені машини руйнують дорожнє покриття та погіршують якість повітря, особливо у містах і передмістях.

Скільки грошей може дати платний проїзд

Моделювання показує, що навіть мінімальний сценарій — запровадження платного проїзду для вантажівок масою понад 12 тонн лише на трьох коридорах (М-06, М-07, М-05) — може принести близько 215 млн євро на рік. Але такий підхід не відповідатиме європейській Директиві 2022/362, оскільки не враховує екологічні складові.

Якщо ж Україна адаптує систему, подібну до німецької Maut, річні надходження можуть перевищити 1 млрд євро. ʼ Приблизно 66% цієї суми формуватимуть доплати за викиди CO₂, шум та забруднення повітря. Окрім фінансування ремонту доріг, така модель стимулює використання сучасніших і чистіших вантажівок, сприяє перерозподілу перевезень між видами транспорту та навіть зменшує смертність від забруднення повітря.

Чи подорожчають товари

Побоювання різкого зростання цін часто стають головним аргументом проти платних доріг. Але розрахунки показують інше. За сценарієм із високими тарифами, аналогічними німецьким, перевезення пляшки пива зі Львова до Києва подорожчає лише на 0,84 євроцента, або приблизно 38 копійок. У відносному вимірі це плюс 0,49% до ціни.

Цікаво, що рух поганими дорогами створює для бізнесу приблизно таке саме здорожчання. Тобто платний проїзд і якісне покриття можуть виявитися економічно нейтральними для кінцевого споживача, але значно вигіднішими для держави та довкілля.

Бізнес не проти, якщо будуть дороги

Опитування показують, що 76% українських компаній підтримують запровадження платного проїзду для вантажівок за однієї умови — реального покращення стану доріг. Для бізнесу важливі не самі тарифи, а прогнозованість витрат, швидкість логістики та зменшення зносу техніки.

Що це означає для України

Плата за дороги — це не просто інструмент збору коштів. Це спосіб повернути державі контроль над дорожньою інфраструктурою, зменшити екологічний тиск і зробити ще один крок до європейських правил гри. За умови правильної реалізації платні дороги для вантажівок можуть стати одним із найефективніших реформаторських рішень у транспортній сфері.