Нова дорогу до пункту пропуску "Ягодин" збудували, але хочуть зробити платною

У повідомленні Держагентства відновлення України зазначається, що це лише один із ключових інфраструктурних проєктів. Його вдалося реалізувати завдяки підтримці Європейського Союзу.

Капітальний ремонт ділянки автошляху М-07, що є частиною транс’європейської транспортної мережі TEN-T, проведено в рамках реалізації проєкту "Автомобільні пункти пропуску" програми ЄС "Механізм Сполучення Європи" (Connecting Europe Facility, CEF).

Тут найбільший пункт пропуску до Польщі

Європейський Союз співфінансує проєкт у розмірі 50% його вартості. Допомога від ЄС дозволила відновити стан автошляху М-07, зменшити негативний вплив черги транспортних засобів на дорогу.

Окрім цього, буде оптимізовано та модернізовано транспортні потоки. Важливим фактором є те, що підвищиться безпека руху на під’їздах до МАПП "Ягодин – Дорогуськ", який є найбільшим автомобільним пунктом пропуску на кордоні з Польщею.

За кількістю смуг це не автобан, але вже їхати буде приємно. Фото: Держвідновлення громад

Під'їзд до кордону осучаснили

Капремонт дороги стартував у червні цього року. Після проведення підготовчих робіт, фрезерування зношеного асфальтобетонного покриття, влаштовано міцну багатошарову конструкцію нового дорожнього одягу.

Також в процесі робіт виконано комплекс заходів з організації та безпеки дорожнього руху. При цьому проектувальники врахували вимоги з безбар’єрності.

Тепер збудуть стоянку на 600 фур

Держагентство відновлення крапку ставити в упорядкуванні зони комфортного перетину кордону не збирається. Вже розпочато реалізацією наступного проєкту за програмою CEF – будівництво паркувальної зони загальною площею 13 га.

Вона у зоні прикордонного контролю вкрай необхідна як для очікування, так і для відпочинку водії комерційного транспорту, в т.ч. запрограмованого перетину за технологією єЧерга.

З введенням нової стоянки буде забезпечено додаткові безпечні паркувальні місця для 600 вантажівок. Це допоможе розв'язувати проблеми з чергами вантажівок на узбіччях та забезпечити комфортні умови для водіїв, які очікують проходження кордону.

Локацію відвідали як посадові особи зі сторони України, так і представники ЄС та Люблінського управління обслуговування пунктів пропуску через кордон. Фото: Держвідновлення громад

Платна дорога до МАПП "Ягодин" також ймовірна

Це питання вже ретельно розглядається й опрацьовується. У разі прийняття позитивного рішення тут планується побудувати перший в Україні платний автобан.

Маршрут вже узгоджено - від Ковеля до самісінького пункту пропуску "Ягодин-Дорогуськ". Про такий проєкт розповів в інтерв'ю сайту ЦТС заступник міністра розвитку громад і територій Сергій Деркач.

"Це перший кейс, у якому ми розглядали дорогу можливу для приватного публічного партнерства. Йшлося про її ремонт і розбудову в чотири смуги. З іншого боку Польща будує автобан і його добре було б продовжити до Ковеля – там є і залізничний вузол, і далі дорожній вузол. Це буде хороший кейс, який ми спробуємо відпрацювати", – заявив Сергій Деркач.

За словами заступника міністра з питань транспорту, вже є різні варіанти будівництва доріг на шляху до МАПП "Ягодин-Дорогуськ", будівництво та утримання яких ляже на приватні компанії саме за умови концесії.