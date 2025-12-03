Новую дорогу к пункту пропуска "Ягодин" сделали, но хотят сделать платной

В сообщении Госагентства восстановления Украины отмечается, что это лишь один из ключевых инфраструктурных проектов. Его удалось реализовать благодаря поддержке Европейского Союза.

Капитальный ремонт участка автодороги М-07, что является частью трансъевропейской транспортной сети TEN-T, проведен в рамках реализации проекта "Автомобильные пункты пропуска" программы ЕС "Механизм Соединения Европы" (Connecting Europe Facility, CEF).

Читайте также Часть дороги к МАПП "Ягодин – Дорогуск" станет автобаном

Здесь самый большой пункт пропуска в Польшу

Европейский Союз софинансирует проект в размере 50% его стоимости. Помощь от ЕС позволила восстановить состояние автодороги М-07, уменьшить негативное влияние очереди транспортных средств на дорогу.

Кроме этого, будет оптимизировано и модернизировано транспортные потоки. Важным фактором является то, что повысится безопасность движения на подъездах к МАПП "Ягодин – Дорогуск", который является крупнейшим автомобильным пунктом пропуска на границе с Польшей.

По количеству полос это не автобан, но уже ехать будет приятно. Фото: Госвосстановление громад

Подъезд к границе осовременили

Капремонт дороги стартовал в июне этого года. После проведения подготовительных работ, фрезерования изношенного асфальтобетонного покрытия, устроена прочная многослойная конструкция новой дорожной одежды.

Также в процессе работ выполнен комплекс мероприятий по организации и безопасности дорожного движения. При этом проектировщики учли требования по безбарьерности.

Читайте также Автомобильный пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск" будет пропускать больше транспорта

Теперь построят стоянку на 600 фур

Госагентство восстановления точку ставить в благоустройстве зоны комфортного пересечения границы не собирается. Уже начата реализация следующего проекта по программе CEF – строительство парковочной зоны общей площадью 13 га.

Она в зоне пограничного контроля крайне необходима как для ожидания, так и для отдыха водители коммерческого транспорта, в т.ч. запрограммированного пересечения по технологии еЧерга.

С введением новой стоянки будет обеспечено дополнительные безопасные парковочные места для 600 грузовиков. Это поможет решить проблемы с очередями грузовиков на обочинах и обеспечить комфортные условия для водителей, ожидающих прохождения границы.

Локацию посетили как должностные лица со стороны Украины, так и представители ЕС и Люблинского управления обслуживания пунктов пропуска через границу. Фото: Госвосстановление громад

Платная дорога к МАПП "Ягодин" также вероятна

Этот вопрос уже тщательно рассматривается и прорабатывается. В случае принятия положительного решения здесь планируется построить первый в Украине платный автобан.

Маршрут уже согласован – от Ковеля до самого пункта пропуска "Ягодин-Дорогуск". О таком проекте рассказал в интервью сайту ЦТС заместитель министра развития общин и территорий Сергей Деркач.

Читайте также Платные дороги в Украине: сколько стоит система сбора денег



"Это первый кейс, в котором мы рассматривали дорогу возможную для частного публичного партнерства. Речь шла о ее ремонте и развитии в четыре полосы. С другой стороны Польша строит автобан и его хорошо было бы продолжить до Ковеля – там есть и железнодорожный узел, и дальше дорожный узел. Это будет хороший кейс, который мы попробуем отработать", – заявил Сергей Деркач.

По словам заместителя министра по вопросам транспорта, уже есть разные варианты строительства дорог на пути к МАПП "Ягодин-Дорогуск", строительство и содержание которых ляжет на частные компании именно при условии концессии.