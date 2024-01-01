Поліція знайшла Lamborghini у чоловіка, який 5 років отримував виплати з безробіття

Повідомляється, що їх власник у 2019 році добився оформлення спеціальної допомоги від держави, яку видають безробітним. Комісія з питань злочинів NSW відкрила розслідування проти нього й у травні й в результаті однієї з перевірок вона виявила розкішне майно невідомого походження.

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Повідомляється, що мотоцикл Harley-Davidson, що належав був пофарбований у той самий відтінок синього, що й Lamborghini, відомий як Blu Cepheus. На додаток до цього, у підозрюваного вилучили пару розкішних годинників Rolex.

Особисті дані шахрая не розкриваються, допоки не буде завершено розслідування. Поліція звинуватила 39-річного чоловіка в нечесному володінні Huracan, Harley-Davidson V-Rod і коштовностями, адже правоохоронці вважають, що він здобув незрозумілі статки завдяки діяльності в організованих злочинних мережах.

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Підозрюваний отримав вимогу з'явитися в місцевому суді Парраматти 4 жовтня. Незрозуміло, як він міг більше ніж п'ять років отримувати допомогу з безробіття і скільки грошей він отримав таким чином.