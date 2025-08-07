Польських таксистів зобов’яжуть надати довідку про несудимість з рідної країни

Таку законодавчу ініціативу озвучили в партії Prawo i Sprawiedliwość (PiS), вимагаючи посилення правил пасажирських перевезень.

Як пише bankier.pl, новий законопроєкт передбачає, що "кожен водій таксі, включаючи співробітників сервісів через мобільні програми, буде зобов'язаний надати довідку про несудимість зі своєї країни".

До Сейму цей документ надійшов у грудні минулого року, пройшов усю процедуру реєстрації та підготовки до розгляду. Наприкінці липня відбулося перше читання. Зараз законопроєкт розглядається комісією з інфраструктури.

Як стало відомо з парламентських джерел, зміни торкнуться не лише власників транспортних компаній, а й усіх водіїв, у тому числі працевлаштованих неофіційно.

За умови прийняття документа, а до цього вже близенько, крім довідки про несудимість, вводяться обов'язковий психологічний тест польською мовою та встановлення пристрою для запису маршруту в кожному автомобілі.

Наводяться аргументовані мотиваційні приклади для прийняття такого законопроєкту в цілому. Пасажири таксі все частіше стикаються із погрозами. Недавня історія за участі громадянина Грузії, звинуваченого у зґвалтуванні клієнтки, обурила громадськість. Таксиста арештували, але гіркий присмак лишився.

Експерти припускають, що проєкт розглянуть і приймуть ще цього літа, але не пізніше вересня. Це має посилити та відновити нормальний режим щодо правил роботи іноземців у сфері таксі.

Статистика показує, що на кожній перевірці виявляється від 15 до 35% порушень серед водіїв, які працюють через додатки. У варшавському відділенні профспілки стверджують, що за цим стоять організовані іноземні групи, які масово привозять кандидатів без перевірки кваліфікації.

Нагадаємо, з червня минулого року в Польщі вже діють заходи щодо підвищення безпеки: водії зобов'язані мати польські права водія, а компанії-посередники повинні особисто перевіряти особу та документи перед початком співпраці.

Щоправда, на довідці про несудимість ініціатори законопроєкту не зупинилися. До цього документа внесено ще чимало різних доповнень. Виділяються там розділ фінансових санкцій.

Які штрафи пропонує новий законопроєкт:

до 1 млн злотих штрафу (11 357 634 грн) для компаній, які здійснюють посередництво у перевезеннях, а також для самих перевізників, які порушують правила перевезень;

до 500 тис. злотих (5 678 610 грн) – за роботу без ліцензії;

до 12 тис. злотих (136 286 грн) – за відсутність пристрою для запису маршруту.

Окрім цього, введено доповнення про те, що компанії також мають зберігати дані водіїв упродовж п'яти років після завершення співпраці.