Польских таксистов обяжут предоставить справку о несудимости из родной страны

Такую законодательную инициативу озвучили в партии Prawo i Sprawiedliwość (PiS), требуя ужесточения правил пассажирских перевозок.

Как пишет bankier.pl, новый законопроект предусматривает, что "каждый водитель такси, включая сотрудников сервисов через мобильные приложения, будет обязан предоставить справку о несудимости из своей страны".

В Сейм этот документ поступил в декабре прошлого года, прошел всю процедуру регистрации и подготовки к рассмотрению. В конце июля состоялось первое чтение. Сейчас законопроект рассматривается комиссией по инфраструктуре.

Как стало известно из парламентских источников, изменения коснутся не только владельцев транспортных компаний, но и всех водителей, в том числе трудоустроенных неофициально.

При условии принятия документа, а к этому уже близко, кроме справки о несудимости, вводятся обязательный психологический тест на польском языке и установка устройства для записи маршрута в каждом автомобиле.

Приводятся аргументированные мотивационные примеры для принятия такого законопроекта в целом. Пассажиры такси все чаще сталкиваются с угрозами. Недавняя история с участием гражданина Грузии, обвиненного в изнасиловании клиентки, возмутила общественность. Таксиста арестовали, но горький привкус остался.

Эксперты предполагают, что проект рассмотрят и примут еще этим летом, но не позднее сентября. Это должно усилить и восстановить нормальный режим относительно правил работы иностранцев в сфере такси.

Статистика показывает, что на каждой проверке оказывается от 15 до 35% нарушений среди водителей, работающих через приложения. В варшавском отделении профсоюза утверждают, что за этим стоят организованные иностранные группы, которые массово привозят кандидатов без проверки квалификации.

Напомним, с июня прошлого года в Польше уже действуют меры по повышению безопасности: водители обязаны иметь польские водительские права, а компании-посредники должны лично проверять личность и документы перед началом сотрудничества.

Правда, на справке о несудимости инициаторы законопроекта не остановились. В этот документ внесено еще немало различных дополнений. Выделяются там раздел финансовых санкций.

Какие штрафы предлагает новый законопроект:

до 1 млн злотых штрафа (11 357 634 грн) для компаний, осуществляющих посредничество в перевозках, а также для самих перевозчиков, которые нарушают правила перевозок;

до 500 тыс. злотых (5 678 610 грн) – за работу без лицензии;

до 12 тыс. злотых (136 286 грн) – за отсутствие устройства для записи маршрута.

Кроме этого, введено дополнение о том, что компании также должны хранить данные водителей в течение пяти лет после завершения сотрудничества.