Вмощуйтесь зручніше, беріть попкорн та насолоджуйтесь переглядом документальної науково-реалістичної стрічки від німецького автовиробника.

Якщо у майбутньому роботи за власною волею будуть породжувати інших роботів, то роботичний “пологовий будинок” має виглядати саме так.

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Виробництво повністю електричного Porsche Taycan на заводі у німецькому Цуффенхаузені розпочалось минулого місяця. У цьому 30-хвилинному відео можна побачити увесь процес зсередини.

Радимо встановити швидкість відтворення відео на х2. Автоматизація на виробництві Taycan має найвищий рівень – як можна побачити на відео, роботи виконують чимало складних завдань, включаючи зварювання та встановлення різних панелей кузова, в тому числі і двері. Потім висококваліфіковані співробітники (люди) перевіряють снаряди і розгладжують все, перш ніж машини занурюють у ґрунтовку і відправляють у фарбувальну камеру. Там над кузовом знову працюють високоточні роботи. Після цього результат знову перевіряється людьми.

Друга половина відео присвячена створенню силового агрегата для Taycan. Люди усе ще відіграють важливу роль у складанні електродвигунів, однак і тут без механізованих помічників не обійтись. Після повного складання та перевірки, кожен автомобіль знову повністю перепровіряється, аби гарантувати, що все працює бездоганно.



Porsche розпочне відправки Taycan Turbo та Taycan Turbo S клієнтам вже у грудні цього року.

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