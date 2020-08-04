Поставки автогазу в Україну з-за кордону в липні 2020 р склали 148,14 тис. т, що на 8% нижче рівня червня 2020 року, коли був імпортований рекордний обсяг.

Про це повідомили в "Консалтинговій групі А-95" з посиланням на власне дослідження. У компанії відзначили, що підсумковий обсяг значно перевищив прогнозний рівень поставок.

Читайте також: Українці майже не реєструють ГБО за новими правилами

На частку РФ в липні припало близько 40% поставок, що на 7 процентних пунктів менше, ніж в червні. Зниження довелося на "Роснефть", "Газпром" і морські поставки з Темрюка на адресу "Еврогазгрупп" і "Укртатнафти".

Білоруські виробники незначно наростили відвантаження на тлі збільшення виробництва. Також несуттєво зросли поставки з Казахстану: на 18% збільшив поставки "Тенгизшевройл", інші виробники скоротили або припинили відвантаження.

Помітне збільшення за підсумком місяця зафіксовано по країнам Середземноморського басейну. Ряд суден доставив газ в Одесу. Крім того, "Евромін Енерджі" здійснив перекидання майже 3 тис. т з румунського Галаца на Баришівську ДПС (Київська область).

Читайте також: На міністра інфраструктури завели кримінальну справу через сертифікацію ГБО

У липні припинилися поставки з Угорщини, Болгарії, Хорватії і Албанії, а також скоротилися відвантаження з Литви. Сумарно частка імпорту з країн крім Росії, Казахстану і Білорусі склала 15,5%, що відповідає рівню червня.

У "Консалтинговій групі А-95" відзначили, що підсумковий липневий обсяг перевищує прогнозний рівень. За підсумком 20 днів липня було оформлено лише 85 тис. т імпортного ЗВГ. "З урахуванням рекордного імпорту в попередньому місяці ми очікували 130-135 тис. т в липні, проте в третій декаді поставки різко зросли. Це дає підстави прогнозувати надлишок ресурсу на українському ринку принаймні в першій половині серпня і, відповідно, деяке падіння цін", - зазначив аналітик "А-95 "Артем Куюн.

Також цікаво: Нові правила реєстрації автомобіля з ГБО