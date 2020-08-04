Поставки автогаза в Украину из-за границы в июле 2020 года составили 148,14 тысяч тонн, что на 8% ниже уровня июня 2020 года, когда был импортирован рекордный объем.

Об этом сообщили в "Консалтинговой группе А-95" со ссылкой на собственное исследование. В компании отметили, что итоговый объем значительно превысил прогнозный уровень поставок.

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На долю РФ в июле пришлось около 40% поставок, что на 7 процентных пунктов меньше, чем в июне. Снижение пришлось на "Роснефть", "Газпром" и морские поставки из Темрюка на адрес "Еврогазгрупп" и "Укртатнафты".

Белорусские производители незначительно нарастили отгрузку на фоне увеличения производства. Также незначительно выросли поставки из Казахстана: на 18% увеличил поставки "Тенгизшевройл", другие производители сократили или прекратили отгрузки.

Заметное увеличение по итогам месяца зафиксировано по странам Средиземноморского бассейна. Ряд судов доставил газ в Одессу. Кроме того, "Евромин Энерджи" совершил переброску почти 3 тысяч тонн из румынского Галаца на Барышевскую ДПС (Киевская область).

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В июле прекратились поставки из Венгрии, Болгарии, Хорватии и Албании, а также сократились отгрузки из Литвы. Суммарно доля импорта из стран кроме России, Казахстана и Беларуси составила 15,5%, что соответствует уровню июня.

В "Консалтинговой группе А-95" отметили, что итоговый июльский объем превышает прогнозный уровень. По итогам 20 дней июля было оформлено лишь 85 тысяч тонн импортного СУГ. "С учетом рекордного импорта в предыдущем месяце мы ожидали 130-135 тысяч тонн в июле, однако в третьей декаде поставки резко возросли. Это дает основания прогнозировать избыток ресурса на украинском рынке по крайней мере в первой половине августа и, соответственно, некоторое падение цен", – отметил аналитик "А-95 "Артем Куюн.

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