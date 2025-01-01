Позашляховий автобус Torsus переробили на експедиційний автокемпер

За словами виробників, тут два в одному – міцний всюдихід з повним приводом та комфортний автофургон кемперного виконання з вишуканим і добре продуманим інтер’єром всередині. На цьому робить акцент оглядач City Magazine.

Будинок на колесах отримав базове шасі від MAN TGM 4x4. Воно перевірене часом і практикою експлуатації у статусі потужної армійської двовісної бортової вантажівки. Втім, та ходова несе різні надбудови як армійського, так і пожежно-рятувального, аварійного чи класичного цивільного будівельного призначення у вигляді самоскидів середньої розмірної групи.

Читайте також Українці в Чехії презентували нову версію позашляхового автобуса Torsus Praetorian TG3

Цього разу на шасі Torsus поставив кемперний салон, в основі якого все той же добре відомий автобусний фургон вагонного типу Praetorian (див. демонстраційне відео нижче). Такими моделями гірничі компанії доставляють працівників до кар'єрів, розрізів, а будівельники – на віддалені польові об'єкти. Є такі повнопривідні автобуси й в автопарку ЗСУ та прикордонних військах України.

До розробки Torsus долучив німецького дистриб'ютора All4Bus та Dämmler з 80-річним досвідом виробництва кемперів та меблів. All4Bus називає його Expedition Liner – лайнер. Такий термін німецька індустрія автофургонів регулярно використовує для позначення великих розкішних фургонів розміром з автобус. А тут уже лайнер та ще й експедиційний.

Читайте також Українські захисники отримали позашляхові автобуси Torsus

Тут стоїть 6-циліндровий дизельний двигун MAN потужністю 290 к.с., що видає 1150 Нм крутного моменту. Всюдихідні властивості машини з колісною базою 4,25 метра забезпечує вдале поєднання повного приводу з понижувальною коробкою передач Praetorian.

Фото: Torsus

Високий кліренс дозволяє долати броди глибиною 60 см. Завдяки трьом блокуванням диференціала автомобіль здатний долати навіть круті схили. Повністю інтегрована конструкція забезпечує стабільну керованість, що особливо помітно на нерівних поверхнях та за бічного вітру. До речі, наші прикордонники гарно відгукуються про цю машину саме за високий кліренс, що в умовах Полісся (див. відео нижче) дозволяє легко долати багнюку лісових дорогі з глибокими розбитими калюжами.

Внутрішнє планування Torsus Praetorian Liberra розраховане на сім’ю чи експедицію з чотирьох осіб. Спальний кубрик розташований в задній частині, а кухня та ванна кімната — попереду. Зона відпочинку та харчування розташована за кокпітом. По всьому салону висота внутрішнього простору становить 2,18 метра.

Читайте також Українські захисники отримали позашляхові автобуси Torsus

Двоспальне сімейне ліжко вважається трансформером. В експедиційному використанні його можна перетворити на два поздовжні ліжка (2,08 м x 90 см та 1,90 x 90 см). Liberra також доступна з поперечним ліжком.

Кухня обладнана газовою плитою, духовкою та компресорним холодильником. Окрема ванна шафа (душ, раковина та туалет) відділяє вітальню від ліжок у задній частині. Завдяки різноманітним варіантам зберігання, включаючи 16 верхніх шафок та гардероб, тут достатньо місця для багажу та спорядження.

Фото: Torsus

Живлення забезпечують два акумулятори Victron LifePo ємністю 200 Аг та інвертор Victron EasySolar-II. Для холодної пори є дизельний обігрівач Truma Combi 6DE забезпечує опалення, а даховий кондиціонер Truma Aventa Comfort — охолодження.

Читайте також Заснований українцями бренд Torsus представив вантажне шасі з кабіною для будівництва кемперів

Додаткові функції включають резервуар для прісної води на 250 літрів, резервуар для стічних вод на 150 літрів та систему газових балонів на 5 кг.

Torsus Praetorian Liberra (2025):

довжина/ширина/висота: 8,45 / 2,54 / 3,55 м;

максимальна загальна вага: 13,5 т;

кількість місць для сидіння/спальних місць: 4/4;

базова ціна: 550 000 євро (нетто).

Для розваг на борту Torsus встановив супутникове телебачення та аудіосистему зі звуковим супроводом. У задній частині є кріплення для велосипедів. Численні люки на даху та тонована віконна стрічка пропускають світло в салон.

Фото: Torsus

Для проживання на свіжому повітрі є електрично висувні тентові навіси, кругове освітлення даху та кілька відділень, що замикаються. Для захисту від пошкоджень чеський дизайнер встановив бампери спереду та ззаду, а також захисні елементи днища. Також є тросова лебідка та впускний шноркель для переправ через річку.