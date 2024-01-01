Українці в Чехії презентували нову версію позашляхового автобуса Torsus Praetorian TG3

На сайті виробника torsus.eu викладено подробиці з технічними характеристиками, фотографіями та відео оновленого повнопривідного автобуса Praetorian. Повідомляється, що для створення цієї машини розробники використали шасі MAN TGM.

Основна агрегатна база – також від MAN. Тут стоїть 6-циліндровий рядний дизельний двигун MAN D0836 LFLAO потужністю 290 к.с. та крутним моментом 1150 Нм. Мотор доповнює напівавтоматична коробка передач MAN Tip-Matic 12.12 OD. Екологічний формат – Євро-6.

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Автобус довжиною у 7,8 м та масою 13,4 т отримав кліренс у 35 см. Він спроможний долати брід глибиною 68 см, пробиратися багнюкою і повним бездоріжжям, у т.ч. необлаштованими гірським серпантином. І хоча ця пасажирська машина створена як службовий транспорт для перевезення персоналу у важкодоступні місця, вона на кшталт класичного шкільного автобуса має паски безпеки на кожне пасажирське місце.

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Салон автобуса розрахований на 34 пасажирів плюс одне робоче місце водія. Тут встановлено комфортні ортопедичні сидіння с високою спинкою з верхнім м’яким вигином під голову. Столик та сітка на спинці не передбачені, але є інші приємні атрибути комфорту.

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Кожен пасажир має можливість регулювати розподіл та потужність потоку свіжого повітря з форсунок вгорі. Тут встановлено систему кондиціонування Webasto, інтегровану в блок керування з індивідуальним розподілом повітря до пасажирських сидінь у багажних полицях.

Також кожне місце забезпечено персональними LED ліхтарями. Вмонтовано гнізда USB для зарядки гаджетів, є можливість індивідуального перемикання аудіодинаміків.

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Цінник також відомий – від 236 900 євро, але все залежить від комплектації. Регулярне планове технічного обслуговування виробник рекомендує робити через кожні 60 000 км або один раз на рік. При цьому середня ціна регулярного ТО уже прописана – 1 113 євро на рік.

Є й інші фінансові викладки. Так вартість транспортування 1 пасажира становить 0,05 євро/км пробігу, а вартість експлуатації буде в межах 1,60 євро/км.