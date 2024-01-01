Украинцы в Чехии презентовали новую версию внедорожного автобуса Torsus Praetorian TG3

На сайте производителя torsus.eu выложены подробности с техническими характеристиками, фотографиями и видео обновленного полноприводного автобуса Praetorian. Сообщается, что для создания этой машины разработчики использовали шасси MAN TGM.

Основная агрегатная база – также от MAN. Здесь стоит 6-цилиндровый рядный дизельный двигатель MAN D0836 LFLAO мощностью 290 л.с. и крутящим моментом 1150 Нм. Мотор дополняет полуавтоматическая коробка передач MAN Tip-Matic 12.12 OD. Экологический формат – Евро-6.

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Автобус длиной в 7,8 м и массой 13,4 т получил клиренс в 35 см. Он способен преодолевать брод глубиной 68 см, пробираться по грязи и полному бездорожью, в т.ч. по необустроенным горным серпантинам. И хотя эта пассажирская машина создана как служебный транспорт для перевозки персонала в труднодоступные места, она по образцу классического школьного автобуса имеет ремни безопасности на каждое пассажирское место.

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Салон автобуса рассчитан на 34 пассажиров плюс одно рабочее место водителя. Здесь установлены комфортные ортопедические сиденья с высокой спинкой с верхним мягким изгибом под голову. Столик и сетка на спинке не предусмотрены, но есть другие приятные атрибуты комфорта.

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Каждый пассажир имеет возможность регулировать распределение и мощность потока свежего воздуха из форсунок вверху. Здесь установлена новая система кондиционирования Webasto, интегрированная в блок управления с индивидуальным распределением воздуха к пассажирским сиденьям в багажных полках.

Также каждое место обеспечено персональными LED фонарями. Вмонтированы гнезда USB для зарядки гаджетов, есть возможность индивидуального переключения аудиодинамиков.

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Ценник также известен – от 236 900 евро, но все зависит от комплектации. Регулярное плановое технического обслуживания производитель рекомендует делать через каждые 60 000 км или один раз в год. При этом средняя цена регулярного ТО уже прописана – 1 113 евро в год.

Есть и другие финансовые выкладки. Так стоимость транспортировки 1 пассажира составляет 0,05 евро/км пробега, а стоимость эксплуатации будет в пределах 1,60 евро/км.