Внедорожный автобус Torsus переделали в экспедиционный автокемпер

По словам производителей, здесь два в одном – крепкий вездеход с полным приводом и комфортный автофургон кемперного исполнения с изысканным и хорошо продуманным интерьером внутри. На этом делает акцент обозреватель City Magazine.

Дом на колесах получил базовое шасси от MAN TGM 4x4. Оно проверено временем и практикой эксплуатации в статусе мощного армейского двухосного бортового грузовика. Впрочем, ходовая несет различные надстройки как армейского, так и пожарно-спасательного, аварийного или классического гражданского строительного назначения в виде самосвалов средней размерной группы.

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В этот раз на шасси Torsus поставил кемперный салон, в основе которого все тот же хорошо известный автобусный фургон вагонного типа Praetorian (см. демонстрационное видео ниже). Такими моделями горные компании доставляют работников в карьеры, разрезы, а строители – на удаленные полевые объекты. Есть такие полноприводные автобусы и в автопарке ВСУ и пограничных войсках Украины.

К разработке Torsus привлек немецкого дистрибьютора All4Bus и Dämmler с 80-летним опытом производства кемперов и мебели. All4Bus называет его Expedition Liner – лайнер. Такой термин немецкая индустрия автофургонов регулярно использует для обозначения больших роскошных автофургонов размером с автобус. А тут уже лайнер да еще и экспедиционный.

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Здесь стоит 6-цилиндровый дизельный двигатель MAN мощностью 290 л.с., выдающий 1150 Нм крутящего момента. Вездеходные свойства машины с колесной базой 4,25 метра обеспечивает удачное сочетание полного привода с понижающей коробкой передач Praetorian.

Фото: Torsus

Высокий клиренс позволяет преодолевать броды глубиной 60 см. Благодаря трем блокировкам дифференциала автомобиль способен преодолевать даже крутые склоны. Полностью интегрированная конструкция обеспечивает стабильную управляемость, что особенно заметно на неровных поверхностях и при боковом ветре. Кстати, наши пограничники хорошо отзываются об этой машине именно за высокий клиренс, что в условиях Полесья (см. видео ниже) позволяет легко преодолевать болотистые лесные дороги с глубокими разбитыми лужами.

Внутренняя планировка Torsus Praetorian Liberra рассчитана на семью или экспедицию из четырех человек. Спальный кубрик расположен в задней части, а кухня и ванная комната - впереди. Зона отдыха и питания расположена за кокпитом. По всему салону высота внутреннего пространства составляет 2,18 метра.

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Двуспальная семейная кровать считается трансформером. В экспедиционном использовании ее можно превратить в две продольные кровати (2,08 м x 90 см и 1,90 x 90 см). Liberra также доступна с поперечной кроватью.

Кухня оборудована газовой плитой, духовкой и компрессорным холодильником. Отдельная ванная комната (душ, раковина и туалет) отделяет гостиную от кроватей в задней части. Благодаря разнообразным вариантам хранения, включая 16 верхних шкафчиков и гардероб, здесь достаточно места для багажа и снаряжения.

Фото: Torsus

Питание обеспечивают два аккумулятора Victron LifePo емкостью 200 Ач и инвертор Victron EasySolar-II. Для холодного времени есть дизельный обогреватель Truma Combi 6DE, обеспечивающий отопление, а крышный кондиционер Truma Aventa Comfort – охлаждение.

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Дополнительные функции включают резервуар для пресной воды на 250 литров, резервуар для сточных вод на 150 литров и систему газовых баллонов на 5 кг.

Torsus Praetorian Liberra (2025):

длина/ширина/высота: 8,45/2,54/3,55 м;

максимальный общий вес: 13,5 т;

количество мест для сидения/спальных мест: 4/4;

базовая цена: 550 000 евро (нетто).

Для развлечений на борту Torsus установил спутниковое телевидение и аудиосистему со звуковым сопровождением. В задней части есть крепления для велосипедов. Многочисленные люки на крыше и тонированная оконная лента пропускают свет в салон.

Фото: Torsus

Для проживания на свежем воздухе есть электрически выдвижные тентовые навесы, круговое освещение крыши и несколько отделений, запирающихся. Для защиты от повреждений чешский дизайнер установил бамперы спереди и сзади, а также защитные элементы днища. Также есть тросовая лебедка и впускной шноркель для переправ через реку.