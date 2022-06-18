Багато власників вживаних машин щороку чекають літньої спеки з острахом: чи працюватиме як слід кондиціонер, і чи не доведеться розпочинати літо з дорогого ремонту? Варіант зекономити є, але ж він – з купою застережень.

У мирний час ми б ніколи не порадили відмовитися від цивілізованого сервісу на користь гаражного. Але війна позбавила багатьох з нас колишніх джерел прибутків, тож економія на комфорті тепер – річ цілком прийнятна. Водночас однозначного “так” ми собі все одно дозволити не можемо.

Чим вище класом автомобіль, тим складнішим буде ремонт кондиціонера у випадку порушення герметичності системи в районі салону.

Автомобільний кондиціонер – доволі примхливий пристрій, і чим старша машина, тим більша ймовірність проблем з ним. Але причина негараздів найчастіше одна й та сама – втрати холодагенту з системи.

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Ця речовина (її часто називають фреоном) відрізняється надзвичайною летючістю, вона може “тікати” в атмосферу через найменші нещільності. Іноді це бувають мікротріщини в металевих трубках, іноді газ виходить через проблемний заправний клапан на магістралі. Але найчастіше протікання трапляється через старі гумові ущільнювачі в місцях під’єднання трубопроводів до компонентів системи (компресора, теплообмінників, осушувача).

Власне кондиціонер як охолоджувач повітря влаштований нескладно, і в спеціалізованих майстернях добре знають слабкі місця кожної моделі.

Багато хто з майстрів “кондиціонерного” сервісу вважає нормальним, коли в автомобіля віком більше 4 – 5 років систему дозаправляють фреоном раз на рік. Найчастіше кліматична установка втрачає не весь запас холодагенту, а лише його частину. І в залежності від кількості втраченої речовини “кондишен” втрачає свою ефективність частково або й повністю.

Здебільшого винні у проблемі деталі коштують, образно кажучи, копійки, але на їхньому фоні дорого обходиться холодагент. Ціна речовини – від 2 грн. за 1 грам притому, що система в середньому містить від 400 до 1000 грамів. Плюс не менше 300 грн. цього літа доведеться заплатити за діагностику та використання спеціального обладнання.

Якщо все робити за правилами, то розв'язання будь-яких проблем з кондиціонером мають починатися з діагностики на спеціальному стенді.

Адже щоб точно визначити, де сталася протікання, потрібен особливий апарат, доволі складний і недешевий. Крім того, що він перевіряє стан системи кондиціонування, він допомагає зберегти (повторно використати після очищення) залишки вашого фреону та мастила, яке разом з ним циркулює по системі.

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Заправка кондиціонера “в гаражах”

Але є ще один шлях повернути працездатність системі кондиціонування. Можна просто поповнити кількість фреону в системі. Оскільки не буде проводитись вакуумування системи, діагностика її герметичності, відкачування залишків холодагенту та мастила, така процедура обійдеться набагато дешевше. Виконують таку заправку в першу чергу невеличкі майстерні гаражного типу.

Але є у такого варіанту і суттєві мінуси:

Невідомо, на який термін відновлена працездатність кондиціонера. Можливо, через тиждень фреон знову покине систему.

Поповнення “на око”, без чіткого розуміння, скільки холодагенту бракувало і скільки треба було додати. Можливо, система залишиться заповненою не до кінця, а можливо, буде переповненою. І те, і інше не дуже корисно для працездатності та довговічності системи кондиціонування.

Не буде відновлена кількість мастила, що негативно вплине на ресурс компресора.

Нарешті, зазначимо, що за великого бажання автомобіліст може заправити кондиціонер самотужки. Для цього слід знайти у великому супермаркеті балончики з холодагентом потрібної марки, а ще придбати простенький заправний комплект – шланги з манометрами.

Заправка кондиціонера у гаражах передбачає контроль ваги заправленого фреону. Але скільки його бракувало, так достеменно не встановити.

Коли можна заправляти кондиціонер ”у гаражі”

З технічної точки зору, заправляти кондиціонер без діагностики на спеціальному стенді та без можливого ремонту звісно, неправильно. Але якщо з фінансами геть погано, а кондиціонер не має ознак повного “кінця”, таку спрощену заправку можна вважати прийнятною. Підстави вважати, що система не має великих “пробоїн” і втрата холодагенту пояснюється мікроскопічними, незначними нещільностями, такі:

Кондиціонер втрачав ефективність поволі, а не відразу;

В перші секунди після активації кондиціонера з-під торпедо чути легке сичання, яке потім зникає. Це свідчить про нестачу фреону в системі – але одночасно підтверджує його наявність.

Повітря кондиціонером все-таки трохи охолоджується.

Після завершення заправки можна провести тест щодо її успішності. Термометр, введений у дефлектор повітроводу при увімкненому кондиціонері і підвищених обертах двигуна, у спекотний день має показувати близько +7 + 12о С.

Через 5 хвилин роботи справного кондиціонера в спекотний день в його дефлекторах має встановитися температура +7о+12оС.

Рекомендація “Авто 24”

Заправка фреоном – це одне, а ремонт системи кондиціонування – це вже геть інше. Тому коли зрозуміло, що одним поповненням системи справа не обмежиться, радимо їхати до перевірених фахівців. Причому у великому місті варто придивитися до майстерень, які спеціалізуються суто на кліматичному обладнанні – тут і варіантів ремонту запропонують декілька, і по запчастинах вибір буде багатим. А ціна нормогодини як правило – не більша за розцінки пристойних універсальних СТО.

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