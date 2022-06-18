Багато власників вживаних машин щороку чекають літньої спеки з острахом: чи працюватиме як слід кондиціонер, і чи не доведеться розпочинати літо з дорогого ремонту? Варіант зекономити є, але ж він – з купою застережень.
У мирний час ми б ніколи не порадили відмовитися від цивілізованого сервісу на користь гаражного. Але війна позбавила багатьох з нас колишніх джерел прибутків, тож економія на комфорті тепер – річ цілком прийнятна. Водночас однозначного “так” ми собі все одно дозволити не можемо.
Чим вище класом автомобіль, тим складнішим буде ремонт кондиціонера у випадку порушення герметичності системи в районі салону.
Автомобільний кондиціонер – доволі примхливий пристрій, і чим старша машина, тим більша ймовірність проблем з ним. Але причина негараздів найчастіше одна й та сама – втрати холодагенту з системи.
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Ця речовина (її часто називають фреоном) відрізняється надзвичайною летючістю, вона може “тікати” в атмосферу через найменші нещільності. Іноді це бувають мікротріщини в металевих трубках, іноді газ виходить через проблемний заправний клапан на магістралі. Але найчастіше протікання трапляється через старі гумові ущільнювачі в місцях під’єднання трубопроводів до компонентів системи (компресора, теплообмінників, осушувача).
Власне кондиціонер як охолоджувач повітря влаштований нескладно, і в спеціалізованих майстернях добре знають слабкі місця кожної моделі.
Багато хто з майстрів “кондиціонерного” сервісу вважає нормальним, коли в автомобіля віком більше 4 – 5 років систему дозаправляють фреоном раз на рік. Найчастіше кліматична установка втрачає не весь запас холодагенту, а лише його частину. І в залежності від кількості втраченої речовини “кондишен” втрачає свою ефективність частково або й повністю.
Здебільшого винні у проблемі деталі коштують, образно кажучи, копійки, але на їхньому фоні дорого обходиться холодагент. Ціна речовини – від 2 грн. за 1 грам притому, що система в середньому містить від 400 до 1000 грамів. Плюс не менше 300 грн. цього літа доведеться заплатити за діагностику та використання спеціального обладнання.
Якщо все робити за правилами, то розв'язання будь-яких проблем з кондиціонером мають починатися з діагностики на спеціальному стенді.
Адже щоб точно визначити, де сталася протікання, потрібен особливий апарат, доволі складний і недешевий. Крім того, що він перевіряє стан системи кондиціонування, він допомагає зберегти (повторно використати після очищення) залишки вашого фреону та мастила, яке разом з ним циркулює по системі.
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Заправка кондиціонера “в гаражах”
Але є ще один шлях повернути працездатність системі кондиціонування. Можна просто поповнити кількість фреону в системі. Оскільки не буде проводитись вакуумування системи, діагностика її герметичності, відкачування залишків холодагенту та мастила, така процедура обійдеться набагато дешевше. Виконують таку заправку в першу чергу невеличкі майстерні гаражного типу.
Але є у такого варіанту і суттєві мінуси:
- Невідомо, на який термін відновлена працездатність кондиціонера. Можливо, через тиждень фреон знову покине систему.
- Поповнення “на око”, без чіткого розуміння, скільки холодагенту бракувало і скільки треба було додати. Можливо, система залишиться заповненою не до кінця, а можливо, буде переповненою. І те, і інше не дуже корисно для працездатності та довговічності системи кондиціонування.
- Не буде відновлена кількість мастила, що негативно вплине на ресурс компресора.
Нарешті, зазначимо, що за великого бажання автомобіліст може заправити кондиціонер самотужки. Для цього слід знайти у великому супермаркеті балончики з холодагентом потрібної марки, а ще придбати простенький заправний комплект – шланги з манометрами.
Заправка кондиціонера у гаражах передбачає контроль ваги заправленого фреону. Але скільки його бракувало, так достеменно не встановити.
Коли можна заправляти кондиціонер ”у гаражі”
З технічної точки зору, заправляти кондиціонер без діагностики на спеціальному стенді та без можливого ремонту звісно, неправильно. Але якщо з фінансами геть погано, а кондиціонер не має ознак повного “кінця”, таку спрощену заправку можна вважати прийнятною. Підстави вважати, що система не має великих “пробоїн” і втрата холодагенту пояснюється мікроскопічними, незначними нещільностями, такі:
- Кондиціонер втрачав ефективність поволі, а не відразу;
- В перші секунди після активації кондиціонера з-під торпедо чути легке сичання, яке потім зникає. Це свідчить про нестачу фреону в системі – але одночасно підтверджує його наявність.
- Повітря кондиціонером все-таки трохи охолоджується.
Після завершення заправки можна провести тест щодо її успішності. Термометр, введений у дефлектор повітроводу при увімкненому кондиціонері і підвищених обертах двигуна, у спекотний день має показувати близько +7 + 12о С.
Через 5 хвилин роботи справного кондиціонера в спекотний день в його дефлекторах має встановитися температура +7о+12оС.
Рекомендація “Авто 24”
Заправка фреоном – це одне, а ремонт системи кондиціонування – це вже геть інше. Тому коли зрозуміло, що одним поповненням системи справа не обмежиться, радимо їхати до перевірених фахівців. Причому у великому місті варто придивитися до майстерень, які спеціалізуються суто на кліматичному обладнанні – тут і варіантів ремонту запропонують декілька, і по запчастинах вибір буде багатим. А ціна нормогодини як правило – не більша за розцінки пристойних універсальних СТО.
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