Многие владельцы подержанных машин ежегодно ждут летнего зноя со страхом: будет ли работать как следует кондиционер, и не придется ли начинать лето с дорогого ремонта? Вариант сэкономить есть, но он – с кучей оговорок.

В мирное время “Авто 24” никогда бы не посоветовал вам отказаться от цивилизованного сервиса в пользу гаражного. Но война лишила многих из нас прежних источников доходов, так что экономия на комфорте теперь – вещь вполне приемлемая. Но однозначного "да" мы себе все равно позволить не можем.

Чем выше классом автомобиль, тем сложнее будет ремонт кондиционера при нарушении герметичности системы в районе салона.

Автомобильный кондиционер – довольно капризное устройство, и чем старше машина, тем больше вероятность проблем с ним. Но причина неприятностей чаще всего одна и та же – потери хладагента из системы.

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Это вещество (его часто называют фреоном) отличается чрезвычайной летучестью, оно может "убегать" в атмосферу через малейшие неплотности. Иногда это бывают микротрещины в металлических трубках, иногда газ выходит из-за проблемного заправочного клапана на магистрали. Но чаще всего утечка происходит через старые резиновые уплотнители, там, где трубопроводы подключаются к компонентам системы (компрессор, теплообменник, осушитель).

Кондиционер как охладитель воздуха устроен несложно, и в специализированных мастерских хорошо знают слабые места каждой модели.

Многие из мастеров "кондиционерного" сервиса считают нормальным, когда у автомобиля в возрасте более 4 - 5 лет систему дозаправляют фреоном раз в год. Обычно климатическая установка теряет не весь запас хладагента, а только его часть. И в зависимости от количества потерянного вещества “кондишен” теряет свою эффективность частично или полностью.

В основном детали, виноватые в проблеме, стоят, образно говоря, копейки, но на их фоне дорого обходится хладагент. Цена этого состава – от 2 грн. за 1 грамм при том, что система в среднем содержит от 400 до 1000 граммов. Плюс не менее 300 грн. этим летом придется заплатить за диагностику и использование специального оборудования.

Если все делать по правилам, то решение любых проблем с кондиционером должно начинаться с диагностики на специальном стенде.

Ведь чтобы точно определить, где произошла протечка, нужен особый аппарат, достаточно сложный и недешевый. Кроме того, что он проверяет состояние системы кондиционирования, он помогает сохранить (повторно использовать после очистки) остатки вашего фреона и масла, которое вместе с ним циркулирует по системе.

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Заправка кондиционера “на гаражах”

Но есть еще один путь вернуть работоспособность системе кондиционирования. Можно просто пополнить количество фреона в системе. Поскольку при этом не будет производиться вакуумирование системы, диагностика ее герметичности, откачка остатков хладагента и смазки, такая процедура обойдется гораздо дешевле. Выполняют такую заправку в первую очередь небольшие мастерские гаражного типа.

Но есть у такого варианта и существенные минусы:

Неизвестно, на какой срок восстановлена работоспособность кондиционера. Возможно, через неделю фреон снова покинет систему.

Пополнение "на глаз", без четкого понимания, сколько хладагента не хватало и сколько нужно было добавить. Возможно, система останется заполненной не до конца, а, возможно, окажется переполненной. И то и другое не очень полезно для эффективности и долговечности системы кондиционирования.

Не будет восстановлено количество масла, что негативно повлияет на ресурс компрессора.

Наконец, отметим, что при большом желании автомобилист может заправить кондиционер самостоятельно. Для этого нужно найти в крупном супермаркете баллончики с хладагентом нужной марки, а еще приобрести простенький заправочный комплект – шланги с манометрами.

Заправка кондиционера "по-гаражному" подразумевает контроль веса заправленного фреона. Но сколько его не хватало, так точно не установить.

Когда можно заправлять кондиционер ”на гаражах”

С технической точки зрения заправлять кондиционер без диагностики на специальном стенде и без возможного ремонта, конечно, неправильно. Но если с финансами плохо, а кондиционер не имеет признаков полного “конца”, такую упрощенную заправку можно считать приемлемой. Основания полагать, что система не имеет больших "пробоин" и потеря хладагента объясняется микроскопическими, незначительными неплотностями, следующие:

Кондиционер терял эффективность медленно, а не сразу;

В первые секунды после активации кондиционера из-под торпедо слышно легкое шипение, которое затем исчезает. Это свидетельствует о недостатке фреона в системе – но одновременно подтверждает его наличие.

Воздух кондиционером все же немного охлаждается.

После завершения заправки можно провести тест ее успешности. Термометр, введенный в дефлектор воздуховода при включенном кондиционере и повышенных оборотах двигателя, в жаркий день должен показывать около +7о+12оС.

Через 5 минут работы исправного кондиционера в жаркий день в его дефлекторах должна установиться температура порядка +7о+12оС.

Рекомендация “Авто 24”

Заправка фреоном – это одно, а ремонт системы кондиционирования – это совсем другое. Поэтому когда понятно, что одним пополнением системы дело не ограничится, советуем ехать к проверенным специалистам. Причем в большом городе стоит присмотреться к мастерским, специализирующимся сугубо на климатическом оборудовании – здесь и вариантов ремонта предложат несколько, и по запчастям выбор будет богатым. А цена нормо-часа как правило – не больше цен приличных универсальных СТО.

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