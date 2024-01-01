Продажі бензину А-100 різко підскочили у всіх мережах АЗС

Мережа ОККО запустила продажі високооктанового бензину Pulls100, який не містить у своєму складі біоетанолу, Socar фіксує значне збільшення продажів безетанольного А-100, а на станціях мережі UPG навіть виникли проблеми з наявністю високооктанового бензину upg100. Його просто розкупили. Про це пише видання enkorr.ua.

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"Запускаючи Pulls100 на ринок, ми створюємо ще одну додаткову опцію для клієнтів ОККО. Тим більше, що парк автомобілів в Україні неухильно оновлюється і машин з потужними двигунами, для яких заправка таким пальним є принциповою, стає все більше", — зазначив у коментарі для enkorr віцепрезидент з маркетингу ОККО Василь Дмитрів.

У компанії зазначають, що додатковим стимулом для запуску стало зростання інтересу автовласників до високооктанового бензину — після введення обов’язкового біоетанолу в бензини нижче від марки А-98. Велика частина споживачів віддає перевагу чистому бензину без домішок спиту, який може бути шкідливим для деяких авто.

Socar також фіксує збільшення продажів бензину А-100. У травні продажі такого бензину зросли на 30%. Про це enkorr повідомили у прес-службі "Сокар Енерджі Україна".

"Ми бачимо зростання реалізації А-100 на 30%. Аналізуючи запити клієнтів, розуміємо, що біоетанол викликає недовіру, є хвилювання щодо якості ресурсу, тому готові переплачувати за А-100, який не містить спирту", – розповіли в компанії.

Раніше повідомлялось про тимчасові проблеми з наявністю "сотого" на заправних комплексах UPG через підвищення попиту, який компанія пов’язує зі зростанням зацікавленості водіїв у чистому пальному без етанолу.

Нагадаємо, з 1 травня в Україні були чинності норми закону про обов’язкове використання рідкого біопалива у транспортному секторі. Згідно з ними, всі автомобільні бензини, за винятком пального з октановим числом 98 і вище, повинні містити не менше 5% біоетанолу (в об’ємному співвідношенні).

Варто зазначити, що використання розбавленого біоетанолом бензину цілком безпечне для нових сучасних авто. Але вживані автомобілі з великим пробігом, так само як тюнінговані й високофорсовані, мають деякі ризики. Докладніше про шкоду, яку може нанести розбавлений спиртом бензин можна прочитати тут.