Продажи бензина А-100 резко подскочили во всех сетях АЗС

Сеть ОККО запустила продажи высокооктанового бензина Pulls100, который не содержит в своем составе биоэтанола, Socar фиксирует значительное увеличение продаж безэтанольного А-100, а на станциях сети UPG даже возникли проблемы с наличием высокооктанового бензина upg100. Его просто раскупили. Об этом пишет издание enkorr.ua.

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"Запуская Pulls100 на рынок, мы создаем еще одну дополнительную опцию для клиентов ОККО. Тем более, что парк автомобилей в Украине неуклонно обновляется и машин с мощными двигателями, для которых заправка таким топливом является принципиальной, становится все больше", - отметил в комментарии для enkorr вице-президент по маркетингу ОККО Василий Дмитрив.

В компании отмечают, что дополнительным стимулом для запуска стал рост интереса автовладельцев к высокооктановому бензину - после введения обязательного биоэтанола в бензины ниже марки А-98. Большая часть потребителей отдает предпочтение чистому бензину без примесей спита, который может быть вредным для некоторых авто.

Socar также фиксирует увеличение продаж бензина А-100. В мае продажи такого бензина выросли на 30%. Об этом enkorr сообщили в пресс-службе "Сокар Энерджи Украина".

"Мы видим рост реализации А-100 на 30%. Анализируя запросы клиентов, понимаем, что биоэтанол вызывает недоверие, есть волнение относительно качества ресурса, поэтому готовы переплачивать за А-100, который не содержит спирта", – рассказали в компании.

Ранее сообщалось о временных проблемах с наличием "сотого" на заправочных комплексах UPG из-за повышения спроса, который компания связывает с ростом заинтересованности водителей в чистом топливе без этанола.

Напомним, с 1 мая в Украине вступили в силу нормы закона об обязательном использовании жидкого биотоплива в транспортном секторе. Согласно им, все автомобильные бензины, за исключением топлива с октановым числом 98 и выше, должны содержать не менее 5% биоэтанола (в объемном соотношении).

Стоит отметить, что использование разбавленного биоэтанолом бензина вполне безопасно для новых современных авто. Но подержанные автомобили с большим пробегом, так же как тюнингованные и высокофорсированные, имеют некоторые риски. Подробнее о вреде, который может нанести разбавленный спиртом бензин можно прочитать здесь.