Обмін електроенергією допоможе автовласникам економити, переконує японська компанія.

Компанія Nissan показала, як працює електрична екосистема, що об'єднує енергетичні мережі та електрокари на демонстраційному стенді Energy Home.

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Nissan Energy Home являє собою макет будинку (без стін), котрий може живити батареї електрокара, чи ж навпаки, отримувати енергію від нього. Цей принцип Nissan називає Energy Share і він є частиною стратегії Nissan Intelligent Integration, яка передбачає більш широку інтеграцію машин в інфраструктуру суспільства в цілому.

Коли електрокар стоїть біля будинку вдень на дроті – тягова батарея використовується як накопичувач енергії, що виробляється сонячними панелями. А ввечері автомобіль може живити весь будинок, від освітлення до побутової техніки. Японці запевняють, що на подібне підживлення йде порівняно невелика частка від загальної ємності акумулятора. А з ранку знову починає надходити енергія від сонячних панелей.

У США компанія Nissan North America запустила програму по інтеграції електрокарів з офісами, почавши з власних у Франкліні і Сан-Дієго. Батареї Nissan Leaf заряджаються в моменти спаду навантаження на мережу і живлять будівлі на піку. Різниця в ціні кіловат-годин дозволяє економити кошти.

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