Державну програму підвищення рівня безпеки дорожнього руху вже виконано на 83%. Саме таку частку від запланованих 3,1 млрд гривень вдалось освоїти.

"Станом на липень уже проведено та оголошено закупівель на 2,6 млрд гривень, Державну програму реалізовано на 83%", - написав міністр інфраструктури Владислав Криклій у колонці на сайті "Обозреватель".

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Він зазначив, що цього року на програму підвищення рівня безпеки дорожнього руху із держбюджету виділили на мільярд більше, ніж торік - 3,1 млрд гривень.

За словами урядовця, у рамках програми передбачено: облаштування 7 регульованих пішохідних переходів на дорогах першої категорії та 20 нерегульованих; встановлення 25 комплексів Weigh-in-Motion; зведення 25 кільцевих розв’язок; облаштування 399 пішохідних переходів і 23 пішохідних переходів різних рівнів; встановлення 180 одиниць автономного освітлення; ліквідація 9 місць концентрації ДТП; встановлення 54 демпферних систем. Загалом на інфраструктуру виділено 1,4 млрд гривень.

Криклій зауважив, що для ефективності та оперативності дій рятувальників під час ліквідації наслідків дорожньо-транспортних пригод необхідне відповідне обладнання. Державною програмою на 2020 рік передбачено на це 1,13 млрд гривень: 47 спеціальних аварійно-рятувальних машин середнього типу; 303 медичні укладки; 139 спеціальних аварійно-рятувальних машин легкого типу і 10 машин Служби безпеки дорожнього руху; 14 спеціальних аварійно-рятувальних машин важкого типу.

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"Також передбачені кошти на реалізацію пілотного проєкту єдиної лінії "112" для всіх екстрених служб у м. Києві. У подальшому цей проєкт працюватиме по всій Україні. Така телефонна лінія вже давно функціонує в Європі. Людині просто потрібно набрати один номер телефону й вона потрапляє в диспетчерський центр служби екстреної допомоги. Цей центр координує роботу поліції, швидкої, пожежників і рятувальників", - додав міністр.

За його інформацією, у рамках Державної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху на нагляд і контроль виділено 420 млн гривень. Це, зокрема: 13 комплектів мобільних ваг для зважування фур; 40 вимірювачів швидкості, які працюють у русі; 30 пересувних лабораторій для інструментальної перевірки стану вулично-дорожньої мережі та визначення дорожніх умов у місцях скоєння ДТП і 30 пересувних станцій перевірки технічного стану транспортних засобів; 220 камер автофіксації, для масштабування по всій Україні; 2450 планшетів для складення адміністративних матеріалів патрульними поліцейськими.

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