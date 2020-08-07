Государственная программа повышения уровня безопасности дорожного движения уже выполнена на 83%. Именно такую долю от запланированных 3,1 млрд гривен удалось освоить.

"По состоянию на июль уже проведено и объявлено закупок на 2,6 млрд гривен, Государственная программа реализована на 83%", - написал министр инфраструктуры Владислав Криклий в колонке на сайте "Обозреватель".

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Он отметил, что в этом году на программу повышения уровня безопасности дорожного движения из госбюджета выделили на миллиард больше, чем в прошлом году - 3,1 млрд гривен.

По словам чиновника, в рамках программы предусмотрено: обустройство 7 регулируемых пешеходных переходов на дорогах первой категории и 20 нерегулируемых; установление 25 комплексов Weigh-in-Motion; возведение 25 кольцевых развязок; обустройство 399 пешеходных переходов и 23 пешеходных переходов разных уровней; установление 180 единиц автономного освещения; ликвидация 9 мест концентрации ДТП; установление 54 демпферних систем. В общем на инфраструктуру выделено 1,4 млрд гривен.

Криклий отметил, что для эффективности и оперативности действий спасателей во время ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий необходимо соответствующее оборудование. Государственной программой на 2020 год предусмотрено на это 1,13 млрд гривен: 47 специальных аварийно-спасательных машин среднего типа; 303 медицинские укладки; 139 специальных аварийно-спасательных машин легкого типа и 10 машин Службы безопасности дорожного движения; 14 специальных аварийно-спасательных машин тяжелого типа.

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"Также предусмотрены средства на реализацию пилотного проекта единой линии "112" для всех экстренных служб в г. Киеве. В дальнейшем этот проект будет работать по всей Украине. Такая телефонная линия уже давно функционирует в Европе. Человеку просто нужно набрать один номер телефона и она попадает в диспетчерский центр службы экстренной помощи. Этот центр координирует работу полиции, скорой, пожарных и спасателей", - добавил министр.

По его информации, в рамках Государственной программы повышения уровня безопасности дорожного движения на надзор и контроль выделено 420 млн гривен. Это, в частности: 13 комплектов мобильных весов для взвешивания фур; 40 измерителей скорости, которые работают в движении; 30 передвижных лабораторий для инструментальной проверки состояния улично-дорожной сети и определение дорожных условий в местах совершения ДТП и 30 передвижных станций проверки технического состояния транспортных средств; 220 камер автофиксации, масштабирование по всей Украине; 2450 планшетов для составления административных материалов патрульными полицейскими.

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