Процес ввозу автомобілв в Україну хочуть ускладнити

Техогляд замість сертифікації

Відомо, що зараз перед першою реєстрацією імпортованого транспортного засобу слід провести його сертифікацію — процедуру, подібну до технічного контролю, але з іншою назвою.

За пропозицією в документі, перед першою реєстрацією слід проводити обов’язковий технічний контроль, для всіх типів ТЗ, і у разі повної відповідності машини вимогам, замість сертифіката в СЦ МВС слід буде подавати протокол про проходження ОТК, повідомляють в Інституті досліджень авторинку.

До речі легкові авто не випускають за кордон без техогляду

При цьому обов’язковість та регулярність ОТК не змінюється, іншими словами — якщо зараз немає вимоги проведення регулярного техогляду для приватних легковиків, цим проєктом вона і не створюватиметься.

Авто віком понад 20 років заборонять до ввозу

Транспортні засоби, які ввозяться в Україну, на думку авторів проєкту, повинні мати вік не більший за 20 років. Незалежно від того, які вимоги відповідності еконормам «Євро» встановлені для тих чи інших ТЗ.

Це теоретично може вплинути на легкові авто, які зараз можна ввозити з «Євро-2», який був запроваджений у 1995 році, що встановлює максимальний вік аж до 30 років.

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Проте на практиці такого віку авто не привозить – через старість, високі митні платежі та непопулярність на ринку. Частка імпортованих легковиків з роком випуску від 2005 до 1995 включно за підсумками січня 2025 року склала 4,6%. При цьому частка імпортованих вживаних авто віком до 10 років включно становить 61,2%, а загалом середній вік «пригнаних» легковиків становить 9,5 року.

30 років — дозволять

Якщо модель певного автомобіля вже не виробляється, однак він придатний до експлуатації, і при цьому має вік 30 або більше років — його буде можна імпортувати згідно з правилами із закону «Про ввезення культурних цінностей». При цьому для першої реєстрації вимоги відповідності екологічним нормам для такого авто не застосовуватимуться. Це значить, що ретро-автівки можна буде ввозити і реєструвати, нарешті виїжджати ними на дороги. Також «легалізувати» можна ті, які були ввезені раніше, однак досі вважаються лише експонатами, а не транспортними засобами.

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1 рік на все

Згідно з прикінцевими положеннями проєкту, у разі його ухвалення ці норми почнуть діяти через 1 рік після його офіційного опублікування вже як закону. А до цього ще місяць триватиме громадське обговорення, долучитись до якого може кожен на сторінці МРГтТУ. Потім, ймовірно, реєстрація у Верховній Раді та всі передбачені регламентом етапи розгляду й голосування.