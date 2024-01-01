Процесс ввоза автомобилей в Украину хотят усложнить

Техосмотр вместо сертификации

Известно, что сейчас перед первой регистрацией импортируемого транспортного средства следует провести его сертификацию - процедуру, подобную техническому контролю, но с другим названием.

По предложению в документе, перед первой регистрацией следует проводить обязательный технический контроль, для всех типов ТС, и в случае полного соответствия машины требованиям, вместо сертификата в СЦ МВД следует будет подавать протокол о прохождении ОТК, сообщают в Институте исследований авторынка.

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При этом обязательность и регулярность ОТК не меняется, другими словами - если сейчас нет требования проведения регулярного техосмотра для частных легковушек, этим проектом она и не будет создаваться.

Авто возрастом более 20 лет запретят к ввозу

Транспортные средства, которые ввозятся в Украину, по мнению авторов проекта, должны иметь возраст не более 20 лет. Независимо от того, какие требования соответствия эконормам "Евро" установлены для тех или иных ТС.

Это теоретически может повлиять на легковые авто, которые сейчас можно ввозить с "Евро-2", введенного в 1995 году, устанавливающий максимальный возраст до 30 лет.

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Однако на практике такого возраста авто не привозит – из-за старости, высокие таможенные платежи и непопулярность на рынке. Доля импортируемых легковушек с годом выпуска от 2005 до 1995 включительно по итогам января 2025 года составила 4,6%. При этом доля импортируемых подержанных авто в возрасте до 10 лет включительно составляет 61,2%, а в целом средний возраст "пригнанных" легковушек составляет 9,5 года.

30 лет - разрешат

Если модель определенного автомобиля уже не производится, однако он пригоден к эксплуатации, и при этом имеет возраст 30 или более лет - его будет можно импортировать согласно правилам из закона "О ввозе культурных ценностей". При этом для первой регистрации требования соответствия экологическим нормам для такого авто не будут применяться. Это значит, что ретро-автомобили можно будет ввозить и регистрировать, наконец-то выезжать ими на дороги. Также "легализовать" можно те, которые были ввезены ранее, однако до сих пор считаются лишь экспонатами, а не транспортными средствами.

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1 год на все

Согласно заключительным положениям проекта, в случае его принятия эти нормы начнут действовать через 1 год после его официального опубликования уже как закона. А до этого еще месяц продлится общественное обсуждение, приобщиться к которому может каждый на странице МРГтТУ. Затем, вероятно, регистрация в Верховной Раде и все предусмотренные регламентом этапы рассмотрения и голосования.