В Києві не будуть евакуювати неправильно припарковані авто під час тривог

Про рішення припинити евакуацію автівок під час повітряних тривог повідомив начальник київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

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“Як анонсував раніше - дав офіційне доручення припинити тимчасове затримання, тобто евакуацію, приватних авто під час повітряної тривоги. Нарешті врегулювали це питання не з голосу, а в нормальному порядку”, - написав Тимур Ткаченко.

Інспекція з паркування має неухильно дотримуватися цього рішення до закінчення терміну дії воєнного стану. Українська влада останнього разу ухвалила продовження строку дії воєнного стану до 9 травня 2025 року.

Нагадаємо, що перший заступник голови КМДА Микола Поворозник оголосив, що під час дії воєнного стану паркування у столиці безкоштовне. Але згодом це рішення скасували – і за стоянку автомобілів знову почали стягувати кошти з громадян.