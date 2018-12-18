Пост голови німецького автомобільного концерна посяде директор з маркетингу та продажів Брем Шот.

З першого січня 2019 року керувати концерном Audi AG буде нідерландець Брем Шот, котрий до цього часу виконував обов’язки тимчасово, після арешту Руперта Штадлера в зв'язку з дізельгейтом.

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Брем Шот є уродженцем Нідерландів, йому 57 років. До 2011 року Шот керував італійським офісом Mercedes-Benz, а згодом перейшов у Volkswagen, де від керівника продажів комерційної техніки, дослужився до посади директора з маркетингу та продажу. Такий же пост Шот займав і в Audi з вересня 2017 року. Німецькі ЗМІ відзначає, що такі стрімкі кар’єрні зльоти не характерні для Audi, тож призначення Шота, котрий відносно недовго працює в компанії, видається дещо несподіваним.



Фото: Брем Шот (зліва) і Руперт Штадлер / MDR

Нагадаємо, до складу концерну Audi AG входять такі бренди як Volkswagen, Skoda, SEAT, Lamborghini, Italdesign та Ducati. Звільнений генеральний директор Руперт Штадлер в кінці жовтня вийшов на свободу. Штадлер усе ще знаходиться у статусі обвинуваченого, але свою провину не визнає.

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