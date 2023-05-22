Навіть злодії у Великобританії дуже патріотичні.
Шість моделей Range Rover увійшли до списку ТОП-10 автомобілів у Великобританії, які найчастіше викрадають.
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Нове дослідження, яке порівнює кількість крадіжок певної моделі з кількістю зареєстрованих моделей у Великій Британії за допомогою Confused.com, показало, що найбільш популярний серед викрадачів автомобіль – Range Rover Velar R-Dynamic HSE D180.
Цей кросовер з дизельним двигуном потужністю лише 178 к.с. (180 к.с.) є символом викрадення автомобілів у Великій Британії мабуть через те, що в ньому спортивний інтер’єр і зовнішнє оздоблення R-Dynamic, які мають попит на ринку запчастин.
Друге місце в списку займає Range Rover Sport HSE Dynamic Black P400.
До теми: злодії винайшли новий спосіб викрадення всіх без виключення автомобілів
Кількість викрадених автомобілів на 100 000 зареєстрованих у Великобританії:
|Марка
|Модель
|Викрадені
|Зареєстровані
|Викрадені на 100 000
|1
|Land Rover
|R Rover Velar R-Dyn HSE D180 A
|30
|1,417
|2,117
|2
|Land Rover
|RR Sport HSE Dyn Black P400E A
|44
|2,093
|2,102
|3
|Lexus
|RX 450H CVT
|37
|2,197
|1,684
|4
|Lexus
|RX 450H F Sport CVT
|68
|4,656
|1,460
|5
|Land Rover
|Range Rover Sport SVR S/C Auto
|68
|4,699
|1,447
|6
|Land Rover
|R Rover Sport HSE Dyn P400E A
|30
|2,244
|1,337
|7
|Land Rover
|R Rover Velar R-Dyn S D180 A
|33
|2,927
|1,127
|8
|Ford
|Fiesta Zetec S Red Edition
|58
|5,403
|1,073
|9
|Ford
|Fiesta Zetec S Black Edition
|53
|5,030
|1,054
|10
|Land Rover
|R Rover Sport HSE Dyn SDV6 A
|67
|6,607
|1,014
Хоча автомобілі Range Rover Sport аж чотири рази з’являються в топ-10, однак повнорозмірних Range Rover взагалі немає в десятці.
Однак Land Rover — не єдиний бренд класу люкс, який страждає від надмірної уваги злодіїв. Lexus RX з’являється на третьому та четвертому місцях, ще на двох місцях – заряджений Ford Fiesta Zetec S.
До речі злодії навчились викрадати авто за допомогою колонки JBL
Враховуючи цифри в таблиці викрадених моделей, не дивно, що Land Rover легко виграє конкурс “бренд авто, який найбільше викрадають”. Майже 1% зареєстрованих в Британії Land Rover було викрадено, у порівнянні з 0,3 відсотка у Mercedes, який посів друге місце в таблиці, і 0,29 відсотка у Ford і BMW, які посіли третє та четверте місця.
ТОП-10 популярних у злодіїв авто в Британії за марками:
|Марка
|Викрадено
|Зареєстровано
|Викрадено на 100000
|1
|Land Rover
|8,284
|896,948
|924
|2
|Mercedes-Benz
|5,542
|1,717,687
|323
|3
|Ford
|11,703
|4,010,348
|292
|4
|BMW
|5,870
|2,026,370
|290
|5
|Audi
|4,091
|1,897,498
|216
|6
|Toyota
|3,095
|1,675,612
|185
|7
|Fiat
|1,004
|659,893
|152
|8
|Volkswagen
|4,336
|2,903,778
|149
|9
|Vauxhall
|4,288
|2,959,890
|145
|10
|Hyundai
|1,359
|1,005,460
|135
|10
|Seat
|853
|1,005,460
|135