Навіть злодії у Великобританії дуже патріотичні.

Шість моделей Range Rover увійшли до списку ТОП-10 автомобілів у Великобританії, які найчастіше викрадають.

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Нове дослідження, яке порівнює кількість крадіжок певної моделі з кількістю зареєстрованих моделей у Великій Британії за допомогою Confused.com, показало, що найбільш популярний серед викрадачів автомобіль – Range Rover Velar R-Dynamic HSE D180.

Цей кросовер з дизельним двигуном потужністю лише 178 к.с. (180 к.с.) є символом викрадення автомобілів у Великій Британії мабуть через те, що в ньому спортивний інтер’єр і зовнішнє оздоблення R-Dynamic, які мають попит на ринку запчастин.

Друге місце в списку займає Range Rover Sport HSE Dynamic Black P400.

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Кількість викрадених автомобілів на 100 000 зареєстрованих у Великобританії:

Марка Модель Викрадені Зареєстровані Викрадені на 100 000 1 Land Rover R Rover Velar R-Dyn HSE D180 A 30 1,417 2,117 2 Land Rover RR Sport HSE Dyn Black P400E A 44 2,093 2,102 3 Lexus RX 450H CVT 37 2,197 1,684 4 Lexus RX 450H F Sport CVT 68 4,656 1,460 5 Land Rover Range Rover Sport SVR S/C Auto 68 4,699 1,447 6 Land Rover R Rover Sport HSE Dyn P400E A 30 2,244 1,337 7 Land Rover R Rover Velar R-Dyn S D180 A 33 2,927 1,127 8 Ford Fiesta Zetec S Red Edition 58 5,403 1,073 9 Ford Fiesta Zetec S Black Edition 53 5,030 1,054 10 Land Rover R Rover Sport HSE Dyn SDV6 A 67 6,607 1,014



Хоча автомобілі Range Rover Sport аж чотири рази з’являються в топ-10, однак повнорозмірних Range Rover взагалі немає в десятці.

Однак Land Rover — не єдиний бренд класу люкс, який страждає від надмірної уваги злодіїв. Lexus RX з’являється на третьому та четвертому місцях, ще на двох місцях – заряджений Ford Fiesta Zetec S.

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Враховуючи цифри в таблиці викрадених моделей, не дивно, що Land Rover легко виграє конкурс “бренд авто, який найбільше викрадають”. Майже 1% зареєстрованих в Британії Land Rover було викрадено, у порівнянні з 0,3 відсотка у Mercedes, який посів друге місце в таблиці, і 0,29 відсотка у Ford і BMW, які посіли третє та четверте місця.

ТОП-10 популярних у злодіїв авто в Британії за марками: