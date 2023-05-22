Даже воры в Великобритании очень патриотичны.
Шесть моделей Range Rover вошли в список ТОП-10 наиболее угоняемых автомобилей в Великобритании.
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Новое исследование, сравнивающее количество краж определенной модели с количеством зарегистрированных моделей в Великобритании с помощью Confused.com, показало, что наиболее популярный среди угонщиков автомобиль – Range Rover Velar R-Dynamic HSE D180.
Этот кроссовер с дизельным двигателем мощностью всего 178 л.с. является символом угона автомобилей в Великобритании видимо из-за того, что в нем спортивный интерьер и внешняя отделка R-Dynamic, пользующиеся спросом на рынке запчастей.
Второе место в списке занимает Range Rover Sport HSE Dynamic Black P400.
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Количество угнанных автомобилей на 100 000 зарегистрированных в Великобритании:
|Марк
|Модель
|Угон
|Зарегистрированы
|Украденные на 100 000
|1
|Land Rover
|R Rover Velar R-Dyn HSE D180 A
|30
|1,417
|2,117
|2
|Land Rover
|RR Sport HSE Dyn Black P400E A
|44
|2,093
|2,102
|3
|Lexus
|RX 450H CVT
|37
|2,197
|1,684
|4
|Lexus
|RX 450H F Sport CVT
|68
|4,656
|1,460
|5
|Land Rover
|Range Rover Sport SVR S/C Auto
|68
|4,699
|1,447
|6
|Land Rover
|R Rover Sport HSE Dyn P400E A
|30
|2,244
|1,337
|7
|Land Rover
|R Rover Velar R-Dyn S D180 A
|33
|2,927
|1,127
|8
|Форд
|Fiesta Zetec S Red Edition
|58
|5,403
|1,073
|9
|Форд
|Fiesta Zetec S Black Edition
|53
|5,030
|1,054
|10
|Land Rover
|R Rover Sport HSE Dyn SDV6 A
|67
|6,607
|1,014
Хотя автомобили Range Rover Sport четыре раза появляется в топ-10, однако полноразмерных Range Rover вообще нет в десятке.
Однако Land Rover – не единственный бренд класса люкс, страдающий от чрезмерного внимания воров. Lexus RX появляется на третьем и четвертом местах, еще на двух местах – заряженный Ford Fiesta Zetec S.
Кстати говоря воры научились угонять авто с помощью колонки JBL
Учитывая цифры в таблице угнанных моделей, не удивительно, что Land Rover легко выигрывает конкурс "Бренд самых угоняемых авто". Почти 1% зарегистрированных в Британии Land Rover было похищено, по сравнению с 0,3 процента у Mercedes, занявшего второе место в таблице, и 0,29 процента у Ford и BMW, занявших третье и четвертое места.
ТОП-10 популярных у воров авто в Британии по маркам:
|Марк
|Похищено
|Зарегистрировано
|Украдено на 100000
|1
|Land Rover
|8,284
|896,948
|924
|2
|Mercedes-Benz
|5,542
|1,717,687
|323
|3
|Форд
|11,703
|4,010,348
|292
|4
|BMW
|5,870
|2,026,370
|290
|5
|Audi
|4,091
|1,897,498
|216
|6
|Toyota
|3,095
|1,675,612
|185
|7
|Fiat
|1,004
|659,893
|152
|8
|Volkswagen
|4,336
|2,903,778
|149
|9
|Vauxhall
|4,288
|2,959,890
|145
|10
|Hyundai
|1,359
|1,005,460
|135
|10
|Seat
|853
|1,005,460
|135