Даже воры в Великобритании очень патриотичны.

Шесть моделей Range Rover вошли в список ТОП-10 наиболее угоняемых автомобилей в Великобритании.

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Новое исследование, сравнивающее количество краж определенной модели с количеством зарегистрированных моделей в Великобритании с помощью Confused.com, показало, что наиболее популярный среди угонщиков автомобиль – Range Rover Velar R-Dynamic HSE D180.

Этот кроссовер с дизельным двигателем мощностью всего 178 л.с. является символом угона автомобилей в Великобритании видимо из-за того, что в нем спортивный интерьер и внешняя отделка R-Dynamic, пользующиеся спросом на рынке запчастей.

Второе место в списке занимает Range Rover Sport HSE Dynamic Black P400.

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Количество угнанных автомобилей на 100 000 зарегистрированных в Великобритании:

Марк Модель Угон Зарегистрированы Украденные на 100 000 1 Land Rover R Rover Velar R-Dyn HSE D180 A 30 1,417 2,117 2 Land Rover RR Sport HSE Dyn Black P400E A 44 2,093 2,102 3 Lexus RX 450H CVT 37 2,197 1,684 4 Lexus RX 450H F Sport CVT 68 4,656 1,460 5 Land Rover Range Rover Sport SVR S/C Auto 68 4,699 1,447 6 Land Rover R Rover Sport HSE Dyn P400E A 30 2,244 1,337 7 Land Rover R Rover Velar R-Dyn S D180 A 33 2,927 1,127 8 Форд Fiesta Zetec S Red Edition 58 5,403 1,073 9 Форд Fiesta Zetec S Black Edition 53 5,030 1,054 10 Land Rover R Rover Sport HSE Dyn SDV6 A 67 6,607 1,014



Хотя автомобили Range Rover Sport четыре раза появляется в топ-10, однако полноразмерных Range Rover вообще нет в десятке.

Однако Land Rover – не единственный бренд класса люкс, страдающий от чрезмерного внимания воров. Lexus RX появляется на третьем и четвертом местах, еще на двух местах – заряженный Ford Fiesta Zetec S.

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Учитывая цифры в таблице угнанных моделей, не удивительно, что Land Rover легко выигрывает конкурс "Бренд самых угоняемых авто". Почти 1% зарегистрированных в Британии Land Rover было похищено, по сравнению с 0,3 процента у Mercedes, занявшего второе место в таблице, и 0,29 процента у Ford и BMW, занявших третье и четвертое места.

ТОП-10 популярных у воров авто в Британии по маркам: