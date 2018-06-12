Один з відвідувачів фестивалю RetroMotorFest в Запоріжжі отримає в подарунок справжнісінький ретроавтомобіль – "Волгу" ГАЗ-24 випуску 1978 року.

Фестиваль RetroMotorFest організовують запорізькі шанувальники історичної техніки, професійні реставратори і колекціонери міста на Дніпрі - автомобільної столиці України.

Захід заплановано на 14-16 вересня, він пройде вперше. Організатори обіцяють зібрати на своєму майданчику найцікавіші ретроавтомобілі і мотоцикли України. У тому, що це вийде, можна не сумніватися, адже про свою підтримку запорожців оголосив не хто інший, як OldCarLand – найбільший український форум історичної та ексклюзивної техніки, що проходить в Києві двічі на рік вже п'ятий сезон поспіль.

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Власне, в Запоріжжі чимало унікального транспорту і місцевої прописки – в місті є кілька музеїв і приватних колекцій авто-моторарітетов. Але звичайно ж, виставка не буде настільки представницькою без експонатів від гостей з інших міст – Києва, Харкова, Дніпра, Полтави і т.п. (реєстрація учасників триває).

Щоб показати поважній громаді серйозність своїх намірів, представники вітчизняного ретроруху пішли на небачений раніше крок. Київський музей OldCarLand оголосив, що розігрує серед відвідувачів запорізького фесту раритетний автомобіль – "Волгу" ГАЗ-24 1978 року випуску в рідній фарбі і з символічним пробігом 40 тис. км!

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До речі, саме ця машина, приїхавши своїм ходом з Києва до Кам'янця-Подільського (близько 450 км), стала одним із шоу-стопперів недавнього форуму "Ретрофест-2018" і посіла третє місце в ретрораллі "Від фортеці до фортеці" в класі G.

Лотерейним квитком, здатним надати такий царський подарунок, може стати кожен вхідний квиток на RetroMotorFest-2018.

Фестиваль RetroMotorFest відбудеться в Запоріжжі 14-16 вересня 2018 г. Про ціну квитків поки не повідомляється.

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