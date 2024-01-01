Рейтинг ненадійності автомобілів очолили Tesla і Dacia

Аналіз проводили центри технічних досліджень Німеччини ADAC та TÜV. Підготовлений цими інститутами звіт базується на 10,2 мільйона перевірок легкових автомобілів. Потім 228 моделей були розділені на вікові групи.

Як повідомляє moto.pl, на цій основі базувалося дослідження. Було розроблено список найбільш і найменш схильних до відмов транспортних засобів.

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Особливо виділяються два бренди – Dacia та Tesla. Вони отримали найгірші результати.

Репутація Dacia й Tesla виявилася підмоченою

Абсолютним лідером серед найненадійніших моделей, стала Dacia. Румунський бренд панує особливо у старших вікових категоріях. Наприклад, у списку трьох найпроблемніших автомобілів віком 8 та 9 років усі – Dacia.

Корона "поганки" дісталася Renault Twingo у 12- та 13-річних моделей – у 41,5 відсотка цих транспортних засобів під час технічного огляду виявлено серйозні дефекти. Тобто кожен другий Twingo завершив перевірку з негативним результатом.

Рівень несправностей Dacia випадковим не назвати. Румунський бренд майже завжди домінував у німецьких звітах. Однак цього разу Tesla підготувала найбільший сюрприз. У випадку з 4- та 5-річними транспортними засобами діагност виявив серйозні дефекти майже у кожному п'ятому транспортному засобі.

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Tesla Model 3 домінувала у двох вікових категоріях. У цієї моделі не було жодних шансів конкурувати з Dacia за звання лідера серед старіших автомобілів з простої причини. Бо він дебютував надто пізно. Однак, є багато ознак того, що з віком Tesla Model 3 може перехопити звання найненадійнішого автомобіля в рейтингу TÜV.

Найненадійніші 2- та 3-річні моделі:

Tesla Model 3 (14,2%),

Ford Mondeo (13,2%),

Skoda Scala (11,8%).

Найненадійніші 4- та 5-річні моделі:

Tesla Model 3 (19,7%),

Volkswagen Sharan (17,7%),

BMW 5 та 6 серій (17,7%).

Найненадійніші 6- та 7-річні моделі:

Dacia Dokker (26,5%),

Dacia Duster (24,3%),

BMW 5 та 6 серій (23,6%).

Найненадійніші 8- та 9-річні моделі:

Dacia Dokker (30,9%),

Dacia Duster (29,7%),

Dacia Sandero (28,6%).

Найненадійніші 10- та 11-річні моделі:

Dacia Logan (39,6%),

Dacia Duster (34,1%),

Renault Twingo (33,0%).

Найненадійніші 12- та 13-річні моделі:

Renault Twingo (41,5%),

Dacia Logan (41,0%),

Renault Clio (39,8%).

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Які моделі найменш схильні до відмов?

Купе Porsche 911 — найменш проблемний автомобіль віком понад 4 роки. І він досягає справді чудових результатів. Наприклад, серед таких 10-річних машин рівень серйозних дефектів становить лише 5,6 відсотка. Mercedes-Benz А-klasse, що посідає друге місце, може похвалитися майже втричі вищим відсотком.

Щодо простіших моделей, то Volkswagen Golf Sportsvan, Audi Q2, Honda Jazz, Volkswagen T-Roc, Mazda CX-3, Mazda 2, Mitsubishi ASX та Volkswagen Golf Plus також показали хороші результати.

На що звертали увагу експерти

Перевіряли все. Скажімо, тест згаданого вище центру технічних досліджень TÜV передбачає обов’язкову перевірку технічного стану (Hauptuntersuchung). Огляд проходять всі автомобілі, що використовуються на німецьких дорогах. Ця процедура обов'язкова для легкових автомобілів кожні 24 місяці після досягнення ними трьох років.

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Інспектори перевіряють стан і роботу всього: від конструкції шасі до гальм, рульового керування, підвіски, фар, шкідливих викидів, рівня шуму та величезного переліку інших елементів. Усі результати ретельно заносяться до електронного реєстру, на підставі яких експерти згодом роблять висновки.