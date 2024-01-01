Рейтинг ненадежности автомобилей: конкретно и статистически

Анализ проводили центры технических исследований Германии ADAC и TÜV. Подготовленный этими институтами отчет базируется на 10,2 миллионах проверок легковых автомобилей. Затем 228 моделей были разделены на возрастные группы.

Как сообщает moto.pl, на этой основе базировалось исследование. Был разработан список наиболее и наименее подверженных отказам транспортных средств.

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Особенно выделяются два бренда – Dacia и Tesla. Они оказались в позиции худшего результата.

Репутация Dacia и Tesla оказалась подмоченной

Абсолютным лидером среди самых ненадежных моделей, стала Dacia. Румынский бренд господствует особенно в старших возрастных категориях. Например, в списке трех самых проблемных автомобилей в возрасте 8 и 9 лет все – Dacias.

Корона "поганки" досталась Renault Twingo в 12- и 13-летних моделей – в 41,5 процента этих транспортных средств во время технического осмотра выявлены серьезные дефекты. То есть каждый второй Twingo завершил проверку с отрицательным результатом.

Уровень неисправностей Dacia случайным не назвать. Румынский бренд почти всегда доминировал в немецких отчетах. Однако на этот раз Tesla подготовила самый большой сюрприз. В случае с 4- и 5-летними транспортными средствами диагност обнаружил серьезные дефекты почти в каждом пятом транспортном средстве.

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Модель 3 доминировала в двух возрастных категориях. У этой модели не было никаких шансов конкурировать с Dacias за звание лидера среди более старых автомобилей по простой причине. Потому что он дебютировал слишком поздно. Однако, есть много признаков того, что с возрастом Tesla Model 3 может перехватить звание самого ненадежного автомобиля в рейтинге TÜV.

Самые ненадежные 2- и 3-летние модели:

Тесла Модель 3 (14,2%),

Форд Мондео (13,2%),

Шкода Скала (11,8%).

Самые ненадежные 4- и 5-летние модели:

Тесла Модель 3 (19,7%),

Фольксваген Шаран (17,7%),

BMW 5 и 6 серии (17,7%).

Самые ненадежные 6- и 7-летние модели:

Дачия Доккер (26,5%),

Дачия Дастер (24,3%),

BMW 5 и 6 серии (23,6%).

Самые ненадежные 8- и 9-летние модели:

Дачия Доккер (30,9%),

Дачия Дастер (29,7%),

Дачия Сандеро (28,6%).

Самые ненадежные 10- и 11-летние модели:

Дачия Логан (39,6%),

Дачия Дастер (34,1%),

Рено Твинго (33,0%).

Самые ненадежные 12- и 13-летние модели:

Рено Твинго (41,5%),

Дачия Логан (41,0%),

Рено Клио (39,8%).

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Какие модели наименее подвержены отказам?

Купе Porsche 911 – наименее проблемный автомобиль старше 4 лет. И он достигает действительно замечательных результатов. Например, среди таких 10-летних машин уровень серьезных дефектов составляет лишь 5,6 процента. Класс А, занимающий второе место, может похвастаться почти втрое более высоким процентом.

Что касается простых моделей, то Volkswagen Golf Sportsvan, Audi Q2, Honda Jazz, Volkswagen T-Roc, Mazda CX-3, Mazda 2, Mitsubishi ASX и Volkswagen Golf Plus также показали хорошие результаты.

На что обращали внимание эксперты

Проверяли все. Скажем, тест упомянутого выше центра технических исследований TÜV предусматривает обязательную проверку технического состояния (Hauptuntersuchung). Осмотр проходят все автомобили, используемые на немецких дорогах. Эта процедура обязательна для легковых автомобилей каждые 24 месяца по достижении ими трех лет.

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Инспекторы проверяют состояние и работу всего: от конструкции шасси до тормозов, рулевого управления, подвески, фар, вредных выбросов, уровня шума и огромного перечня других элементов. Все результаты тщательно заносятся в электронный реестр, на основании которых эксперты впоследствии делают выводы.