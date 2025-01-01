Renault 5 E-Tech отримав лімітовану версію: фото

Як пише Carscoops, хоча оригінальний Renault Clio Williams займає легендарне місце в історії хот-хетчів, сучасні шанувальники, які шукають духовного наступника, можуть почуватися дещо обділеними. У поточній лінійці Clio взагалі відсутній варіант, орієнтований на продуктивність.

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Подібною моделлю є електричний Alpine A290, побудований на новій платформі Renault 5. З усім тим, для тих, хто тяжіє до спадщини та дизайну, тепер є лімітована серія R5, яка цілеспрямовано схиляється до ностальгії. Renault 5 Monte Carlo Edition – це результат співпраці між голландським дилером Zeeuw & Zeeuw та компанією Re-Volve, що спеціалізується на дизайні.

Тираж спеціальної версії обмежено 25 одиницями для ринку Нідерландів. Автомобіль має колір Midnight Blue з контрастним чорним дахом – поєднання кольорів, яке вже можна побачити у стандартному конфігураторі Renault. Однак, Monte Carlo Edition вирізняється характерною золотою лівреєю, яка проходить через решітку радіатора, боки та задній кришку, що нагадує золоті акценти його попередника з 90-х років.

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Список оснащення також включає унікальні 19-дюймові диски, чорну оббивку в салоні зі шкіри й алькантари, ківшеподібні сидіння, а також пам'ятну табличку на центральній консолі. Водночас жодних оновлень трансмісії не було додано. Monte Carlo має навіть не найпотужніший електромотор, доступний для Renault 5.

Потужність моделі становить лише 90 кВт (122 к.с.). Ємність акумулятора становить 40 кВт-год, що забезпечує 309 кілометрів. Renault стверджує, що така конфігурація дозволяє розганятися від 0 до 100 км/год за 9 секунд, а максимальна швидкість – 150 км/год.

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Така продуктивність не відповідає традиціям емблеми Williams, котрий мав 147 к.с. від 2,0-літрового двигуна. Вартість Renault 5 Monte Carlo Edition становить 37 995 євро. Це приблизно на 8 000 євро більше, ніж стандартна комплектація R5 E-Tech Urban Range Techno, на якій він базується, ціна якої на голландському ринку починається від 29 990 євро.