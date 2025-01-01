Renault 5 E-Tech получил лимитированную версию: фото

Как пишет Carscoops, хотя оригинальный Renault Clio Williams занимает легендарное место в истории хот-хэтчей, современные поклонники, которые ищут духовного преемника, могут чувствовать себя несколько обделенными. В текущей линейке Clio вообще отсутствует вариант, ориентированный на производительность.

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Подобной моделью является электрический Alpine A290, построенный на новой платформе Renault 5. Со всем тем, для тех, кто тяготеет к наследию и дизайну, теперь есть лимитированная серия R5, которая целенаправленно склоняется к ностальгии. Renault 5 Monte Carlo Edition – это результат сотрудничества между голландским дилером Zeeuw & Zeeuw и компанией Re-Volve, специализирующейся на дизайне.

Тираж специальной версии ограничен 25 единицами для рынка Нидерландов. Автомобиль имеет цвет Midnight Blue с контрастной черной крышей – сочетание цветов, которое уже можно увидеть в стандартном конфигураторе Renault. Однако, Monte Carlo Edition отличается характерной золотой ливреей, которая проходит через решетку радиатора, бока и заднюю крышку, что напоминает золотые акценты его предшественника с 90-х годов.

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Список оснащения также включает уникальные 19-дюймовые диски, черную обивку в салоне из кожи и алькантары, ковшеобразные сиденья, а также памятную табличку на центральной консоли. При этом никаких обновлений трансмиссии не было добавлено. Monte Carlo имеет даже не самый мощный электромотор, доступный для Renault 5.

Мощность модели составляет всего 90 кВт (122 л.с.). Емкость аккумулятора составляет 40 кВт-ч, что обеспечивает 309 километров. Renault утверждает, что такая конфигурация позволяет разгоняться от 0 до 100 км/ч за 9 секунд, а максимальная скорость – 150 км/ч.

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Такая производительность не соответствует традициям эмблемы Williams, который имел 147 л.с. от 2,0-литрового двигателя. Стоимость Renault 5 Monte Carlo Edition составляет 37 995 евро. Это примерно на 8 000 евро больше, чем стандартная комплектация R5 E-Tech Urban Range Techno, на которой он базируется, цена которой на голландском рынке начинается от 29 990 евро.