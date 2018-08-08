Можна купити й готовий, але ж це не так цікаво.

Скутер Honda Super Cub випускається вже протягом 60 років і дуже популярний по усьому світу. Його багато разів копіювали, а тюнінгу для цього мопеда – ледь не більше, ніж для усіх моделей Harley-Davidson разом узятих. А одна компанія з Китаю навіть пропонує конверсію мопеда у електробайк.

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Фірма називається Shanghai Customs. Минулого року компанія запропонувала клієнтам байк під назвою eCub – Honda Super Cub на батарейках. Окремо пропонувались деталі для самостійної конверсії. Модифікація була добре продуманою і гарно реалізованою. Так, акумулятор мотоцикла розмістили у паливному баку.

Фото: eCub 2 від Shanghai Customs / Shanghai Customs

Цього року компанія пішла далі, представивши еволюцію першої моделі під назвою eCub2. Цього разу за основу був узятий дизайн класичного Super Cub. Електричний мопед отримав легкозйомну батарею на 3,7 В, розташовану під сидінням. Повного заряду акумулятора вистачає на 45 км шляху.

Shanghai Customs пропонує електромопеди як у зібраному вигляді, так і в деталях для самостійного складання. Окремий набір для конверсії дозволяє також переобладнати нову модель Honda Super Cub у електробайк. Замовити eCub2 можна на сайті компанії.

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