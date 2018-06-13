"Ретрофест-2018" - лише один з кількох десятків фестивалів, які щорічно проходять в Кам'янці-Подільському. Ми бачили це свято зсередини від початку до кінця, і нам сподобалося.

Три дні свята в Кам'янці-Подільському злилися в низку активностей, які переходили одна в іншу. Музика - і сучасна, і ретро, аж до духової, трохи танців, ретро-костюми, шоу жіночих капелюшків і розваги для малюків - це тільки на одній з локацій, на старовинній площі Вірменський ринок в центрі Кам'янця.

Для панянок - майстер-класи макіяжу і дефіле дитячої моди, для сильної половини - виставка ретротехніки. А ще для гостей фестивалю - екскурсії над замком на літаку і польоти на повітряних кулях, прогулянки околицями на бронетранспортерах і поїздки по місту на класичних важких мотоциклах.

Читайте також: Почалося: "Ретрофест-2018" відкрито

Відмінно вдалося організаторам і шоу особливої якості - ралі на історичних автомобілях. Видовище, яке можуть оцінити навіть необізнані, адже побачити хоча б один ретроавтомобілів в русі - це вже удача, а коли їх два десятки, та ще вони змагаються між собою в класичному ралі - це вже справжнє свято.

Одне слово, на “Ретрофесті” все продумано так, щоб цікаво було публіці з різними запитами. Працювало “на глядача” і саме місто, з його стародавніми вуличками, площами, діючими костелами і церквами, півтисячолітньою бруківкою і, звичайно ж, чудовим замком. Багато туристів, як організованих у групи, так і “самостійних”, ледь з’явившись на Вірменському ринку, охоче поринали в атмосферу свята.

Але звичайно ж, нам більше було цікаво все, що пов'язано з автомобілями. І наш інтерес був задоволений: в числі більш ніж півсотні одиниць техніки, яка приїхала на авторетровернісаж і ралі, навіть ми, розбалувані професіонали, знайшли кілька справжніх перлин.

Читайте також: Монгольф’єри над замком: Ретрофест-2018 запрошує в політ

Цікаво й те, що когорта учасників автовиставки була представлена різними регіонами країни: приїхали машини з Києва, Дніпра, Івано-Франківська, Кропивницького, Олександрії... Було кілька цікавих автомобілів і з-за кордону - з Молдови.

Загалом, не беремося говорити про всі тридцять фестивалів, які проходять в Кам'янці-Подільському щорічно, але щодо “Ретрофеста” підтверджуємо: небайдужі співгромадяни з клубу “Діксі Ретро” на чолі з Оленою Дикої добре попрацювали, щоб організувати цікаву подію. Сміємо вірити, що і в наступному році ми побачимо щось не менше яскраве.

Читайте також: "Ретрофест-2018": як фестивалять в Кам'янець-Подільському